В России предлагают запретить продавать сладкую газировку детям до 18 лет

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Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец предложила запретить продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию соответствующего обращения в Госдуму.
Волынец напомнила, что одной из целей государственной политики в интересах детей является защита от негативно влияющих на их физическое развитие факторов.
Она также обратила внимание на то, что газированные напитки включены в список продуктов, запрещенных для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений.
Такие напитки из-за содержания в них искусственных красителей, консервантов и ароматизаторов могут наносить вред здоровью детей, в частности зубам, приводить к ожирению и нарушениям обмена веществ, отметила детский омбудсмен.
Обращение направлено на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и члена комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой
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Она также обратила внимание на то, что газированные напитки включены в список продуктов, запрещенных для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений.
Обращение направлено на имя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева и члена комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Ларионовой
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Ювелина Бернст