В России предложили изменить положения Жилищного кодекса, касающиеся ТСЖ

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Российская Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН), просит изменить положения Жилищного кодекса, касающиеся товариществ собственников жилья (ТСЖ), пишет «Российская газета». Соответствующие предложения были составлены в форме письма, посланного председателю Госдумы Вячеславу Володину, а также высказаны участниками круглого стола, проходившего в нижней палате парламента.
Ассоциация предлагает отменить правило о необходимости ликвидации ТСЖ при сокращении числа членов до 50% или меньше. Также необходимо установить обязательное членство в жилищном объединении для всех собственников помещений, если часть из них уже решила организовать ТСЖ. При невозможности этого, владельцы должны использовать варианты: прямое управление МКД или управление управляющей компанией, утверждают авторы письма.
Если происходит продажа квартиры, то прежний владелец перестает быть членом ТСЖ, а новый покупатель автоматически присоединяется к товариществу.
В АКОН заметили, что число домов, под управлением жилищных объединений граждан, постоянно сокращается. В 2010 году таких домов было 25%, а сейчас — лишь 5,3%. К тому же, в 8% ТСЖ количество собственников квартир составляет меньше половины (и вполне вероятно, что это число в два-три раза больше). Это означает, что придется ликвидировать такие ТСЖ. Однако, Ассоциация считает, что это противоречит правам людей, выбравших данный вид управления домом.
В итоге было предложено создать рабочую группу для изменения положений Жилищного кодекса, связанных с ТСЖ. Согласно их мнению, необходимо предусмотреть в законодательстве правило о том, что приобретая квартиру в многоквартирном доме, владелец автоматически становится членом ТСЖ. Такое решение не противоречит Конституции, так как при покупке участник полностью осознает последствия своего действия, включая необходимость вступления в ТСЖ.
ТСЖ создаются собственниками жилья в многоквартирном доме и являются некоммерческой формой управления. Всего в России насчитывается более 53 тыс товариществ.
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Если происходит продажа квартиры, то прежний владелец перестает быть членом ТСЖ, а новый покупатель автоматически присоединяется к товариществу.
В итоге было предложено создать рабочую группу для изменения положений Жилищного кодекса, связанных с ТСЖ. Согласно их мнению, необходимо предусмотреть в законодательстве правило о том, что приобретая квартиру в многоквартирном доме, владелец автоматически становится членом ТСЖ. Такое решение не противоречит Конституции, так как при покупке участник полностью осознает последствия своего действия, включая необходимость вступления в ТСЖ.
ТСЖ создаются собственниками жилья в многоквартирном доме и являются некоммерческой формой управления. Всего в России насчитывается более 53 тыс товариществ.
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Артем Путинцев