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В России предложили провести эксперимент по маркировке сухариков

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке сухариков и хлебцев
28 апреля 2024, 07:29
Фото: iStock/Olga Kostrova

Фото: iStock/Olga Kostrova

Минпромторг России выступил с инициативой провести на всей территории страны эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и других видов бакалейной продукции. Соответствующий проект постановления доступен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.


Отмечается, что эксперимент планируется провести с 1 июля текущего года по 28 февраля 2025 года. В списке продукции для эксперимента значатся сушеные овощи, ваниль, корица, гвоздика, хрустящие хлебцы, сухари, гренки и иные товары.

Уточняется, что цель эксперимента заключается в противодействии незаконному ввозу, производству и обороту данной бакалейной продукции. Примечательно, что участники оборота бакалейной продукции, операторы фискальных данных и операторы электронного документооборота принимают участие в эксперименте добровольно.

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#продукты
#маркировка
Трофейные танки Leopard привезли на выставку в Москве
Трофейный танк Leopard доставили на выставку на Поклонной горе в Москве
28 апреля 2024, 05:39

Фото: iStock/Evgeny Stavnikov

Немецкие танки Leopard 2A6 и Т-72, захваченные в ходе специальной военной операции (СВО), привезли в Москву, передает информационное агентство ТАСС.
Танки будут представлены на выставке, которая пройдет на Поклонной горе. Также будет выставлена американская гаубица M777.

Отметим, что на некоторой военной технике присутствуют опознавательные знаки националистических организаций. Так, например, южноафриканский бронеавтомобиль Mamba Mk 2, как утверждается, имеет опознавательные знаки формирования «Кракен».

Военный эксперт, капитан первого ранга Василий Дандыкин заявил, что танк Leopard может быть использован российскими военными инженерами для изучения его оптических свойств. По его словам, трофейная техника постоянно исследуется. Когда с ними уже нельзя работать, их отправляют на полигоны для обучения, добавил эксперт.

Ранее сообщалось , что Испания направила Украине ракеты Patriot и танки Leopard.

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#танки
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#россия
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Вместе с последним фигурантом дела о теракте в «Крокусе» задержали его брата
28 апреля 2024, 05:10

Фото: iStock/Elena Horrmann

Брат гражданина Таджикистана Джумохона Курбонова задержан вместе с подозреваемыми по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил РИА Новости сотрудник хостела, в котором они проживали.
По его словам, Курбонов был задержан вместе со своим родственником. Собеседник рассказал, что после трагедии в Красногорске его брат не возвращался в хостел.

Согласно опубликованным документам, Курбонов находился в России нелегально, проживал в одном из столичных хостелов и был незаконно устроен на работу. По версии следствия, он общался с террористами и осуществлял организованные платежи.

О задержании Курбонова стало известно в пятницу, 26 апреля. Его и других обвиняют в теракте, совершенном 22 марта в «Крокусе» в Московской области перед концертом группы «Пикник».

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#крокус сити холл
#теракт
#арест
#суд
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Около десятка беспилотников обнаружили в Подмосковье после таяния снега
28 апреля 2024, 04:50

Фото: iStock/stsmhn

Как сообщается на сайте Региональной службы безопасности Министерства обороны Московской области (ГУРБ МО), после схода снега в лесах Подмосковья было обнаружено около 12 беспилотников.
По данным ведомства, любителей отдыха на природе могут ожидать «неприятные сюрпризы».

«Вместо первых цветов вы можете наткнуться на оттаявший беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Скорее всего, эти «птички» были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) », – подчеркнули в управлении.

Эксперты предупредили, что такие беспилотники представляют угрозу безопасности.

Ранее беспилотник самолетного типа был обнаружен сельскохозяйственным производственным кооперативом в Ульяновской области.

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#беспилотник
#подмосковье
#безопасность
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Стали известны новые подробности о двенадцатом фигуранте по делу «Крокуса»
Появились новые детали 12-го фигуранта дела «Крокуса»
28 апреля 2024, 04:06

Фото: iStock/Rawf8

Гражданин Республики Таджикистан Джумахон Курбонов, проходящий по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, прибыл в Россию в июле 2023 года, сообщили РИА Новости сотрудник хостела, в котором проживал 12-й фигурант дела.
По словам сотрудника, 21-летний мигрант пересек границу с Россией 3 июля прошлого года.

«Наша задача — поселить мигрантов, чтобы они были под контролем, чтобы они были официальными…», – уточнил собеседник агентства.

При этом он не уточнил, как долго Курбанов прожил у них..

Работник общежития добавил, что Курбонов проживал в комнате на четвертом этаже. Вместе с ним проживали еще десять человек.

По версии следствия, Курбонов предоставил средства на подготовку теракта, обеспечил своих сообщников средствами связи, организовал и оплатил телефонные переговоры. Сколько именно денег он передал исполнителям терактов, неизвестно.

О задержании таджика Джумахона Корбонова, родившегося в 2003 году в городе Пархор, стало известно 26 апреля. Корбонов был задержан в Москве 11 апреля по обвинению в мелком хулиганстве. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Корбонова об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#крокус сити холл
#теракт
#суд
#арест
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На новый удар по Крымскому мосту намекнул литовский посол
28 апреля 2024, 03:34

Фото: istockphoto/Sergey Denisenko

Посол Литвы в Швеции и бывший глава литовского МИДа Линас Линкявичюс намекнул на новый удар по Крымскому мосту. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
Дипломат разместил изображения моста и снимки пусков ракет.

«Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время», – говорится в публикации.

В середине марта газета The Sun со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать мост в Крым к середине лета. По словам собеседника издания, для атаки моста украинская армия может использовать от 20 до 40 ракет Storm Shadow. Газета также утверждает, что украинские войска будут использовать беспилотные катера, чтобы ослабить подкрепление.

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#посол
#мид
#крымский мост
#украина
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Участников группы «Коррозия металла» задержали в Нижнем Новгороде
28 апреля 2024, 02:06

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Участников группы «Коррозия металла», в том числе ее лидера Сергея Троицкого, задержали в ночном клубе «Ненависть» в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы Марию Рунову.
По ее словам, Троицкий в настоящее время находится в отделении полиции. По словам Руновой, сотрудники правоохранительных органов подали жалобу на «мерч» группы.

В ночь с 27 на 28 апреля Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых видно, как на концерт группы приехали сотрудники правоохранительных органов и заставили зрителей лечь на пол.

В январе Троицкий был задержан в Москве за «перформанс с водкой» у столичного кинотеатра «Октябрь», где проходила премьера фильма «Брат-3».

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#музыкант
#задержание
#нижний новгород
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Пушилин объявил об упразднении министерства информации ДНР
Глава ДНР Пушилин подписал указ об министерства информации республики
27 апреля 2024, 23:09

Фото: сайт Кремля

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ об упразднении министерства информации республики, сообщается в указе, опубликованном на сайте главы региона.
«Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство информации ДНР», – говорится в документе.

Уточняется необходимость завершения ликвидации до 1 августа.

Ранее Пушилин освободил от должности первого заместителя руководителя администрации главы республики Александра Костомарова. Отмечается, что Костомаров был уволен с 27 апреля 2024 года. Причины увольнения не уточняются. Напомним, Александр Костомаров занимал должность первого заместителя руководителя с июня 2022 года.

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#днр
#денис пушилин
#указ
#россия
#пост
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Дубну почти полностью подготовили к 9 Мая в ходе Всероссийского субботника
27 апреля 2024, 23:02

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил жителей, которые, несмотря на дождь, вышли на Всероссийский субботник. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Этой весной мы раньше обычного начали приводить улицы в порядок. К концу апреля практически везде уже убрано. Выбрали локации, которые пользуются популярностью и у жителей, и у туристов. Начали с улиц Флёрова, Джелепова, Советской, вышли на площадь Мира и к Дому ветеранов. Выгребли листву из канав, убрали мусор с газонов, сгребли смёт», – рассказал Тихомиров.
По его словам, на субботнике работали представители администрации муниципалитета, городских предприятий, общественных организаций, неравнодушные граждане. После проведённых работ на локации вышла коммунальная техника. Как считает глава наукограда, Дубна готова к 9 Мая. Осталось только закончить покрасочные работы.

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#максим тихомиров
#дубна
#субботник
#благоустройство
#подмосковье
#московская область
#уборка
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Более 35 тыс. человек вышли на акцию «День добрых дел» в подмосковных парках
27 апреля 2024, 22:49

В ходе «Субботника в лесу» в Подмосковье от мусора очистили 40 га

7,8 тыс. деревьев было высажено в подмосковных парках в ходе акции «День добрых дел», которая прошла 27 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Главные цели выполнены: высажено 7,8 тыс. деревьев, создано более 70 новых площадок семейного отдыха. В акции участвовали 145 парков. На неё вышли более 35 тыс. человек», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Как рассказали в министерстве, всех участников акции обеспечили инвентарём. Уход за деревьями прост. Им не нужна регулярная подкормка удобрениями. Уже в этом сезоне они будут радовать посетителей парков своей красотой.

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Школьники всех подмосковных городских округов приняли участие в «Дне добрых дел»

Губернатор Воробьёв поблагодарил школьников за участие в «Дне добрых дел»
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#парки
#московская область
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