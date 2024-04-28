В России предложили провести эксперимент по маркировке сухариков

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Минпромторг России выступил с инициативой провести на всей территории страны эксперимент по маркировке сухариков, хлебцев и других видов бакалейной продукции. Соответствующий проект постановления доступен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Отмечается, что эксперимент планируется провести с 1 июля текущего года по 28 февраля 2025 года. В списке продукции для эксперимента значатся сушеные овощи, ваниль, корица, гвоздика, хрустящие хлебцы, сухари, гренки и иные товары.
Уточняется, что цель эксперимента заключается в противодействии незаконному ввозу, производству и обороту данной бакалейной продукции. Примечательно, что участники оборота бакалейной продукции, операторы фискальных данных и операторы электронного документооборота принимают участие в эксперименте добровольно.
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Екатерина Коршунова