В России предложили разрешить продажу алкоголя на вынос

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Уполномоченный РФ по правам предпринимателей Борис Титов совместно с главой Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым предложили правительству разрешить продажу алкоголя на вынос. Как пишет «Российская газета», они уже направили соответствующее письмо российскому премьеру Михаилу Мишустину.
Авторы инициативы надеются, что подобная мера «позволит ресторанам заработать дополнительные деньги и удовлетворить потребности своих гостей».
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