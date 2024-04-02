В России предложили увеличить штрафы для дебоширов в самолете

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Депутаты от фракции ЛДПР разработали законопроект об усилении административной ответственности за противоправные действия пассажиров на борту самолета, передает RT.
Депутаты предложили увеличить штраф за курение на борту от 3 тыс. до 5 тыс. руб., за невыполнение требований командира воздушного судна — от 8 тыс. до 12 тыс. руб., за мелкое хулиганство — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., за нахождение на борту в состоянии опьянения — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
Парламентарии объясняют, что противоправные действия пассажиров самолёта представляют серьёзную угрозу безопасности полёта. Из-за них рейсы могут задерживать или наоборот — совершаться незапланированные посадки воздушного судна, что влечет за собой непредвиденные расходы для авиакомпаний.
Документ направлен на отзыв в правительство.
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Парламентарии объясняют, что противоправные действия пассажиров самолёта представляют серьёзную угрозу безопасности полёта. Из-за них рейсы могут задерживать или наоборот — совершаться незапланированные посадки воздушного судна, что влечет за собой непредвиденные расходы для авиакомпаний.
«Обратили внимание, что достаточно приличное количество правонарушений совершается, но штрафы в этой части достаточно маленькие. Никого не останавливают. Поэтому предложено штрафы заметно увеличить для дебоширов», — заявил инициатор проекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Документ направлен на отзыв в правительство.
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Бернст Ю.