В России промаркировали пиво для собак

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В России впервые было промаркировано пиво для собак — это безалкогольный напиток, содержащий хмель и дрожжи. Об этом 26 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«Эксперимент был проведен на производстве в Подмосковье. В рамках эксперимента была промаркирована партия этого пива для собак методом маркировки, код был нанесен на крышку на производстве компании «Апиценна», — заявили в ЦРПТ.Руководитель управления безакцизной пищевой продукции в ЦРПТ Юлия Кузьмина отметила, что эксперимент по маркировке кормов для животных в настоящее время активно проводится. В частности, были успешно протестированы процессы нанесения кодов на восемь типов упаковки для кормов.
Эксперимент по маркировке кормов для животных в России проводится с 25 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.
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