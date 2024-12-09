В России создадут единую цифровую базу для ИЖС с эскроу-счетами

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Закон об индивидуальном жилищном строительстве с использованием эскроу-счетов вступит в силу в России 1 марта 2025 года, для удобства всех участников процесса будет создана единая цифровая база проектов домов, а также проверенных подрядчиков, сообщает пресс-служба Минстроя РФ.
«Цифровой базой для реализации механизма эскроу-счетов в ИЖС станет портал строим.дом.рф, где все участники строительства индивидуального жилья могут взаимодействовать в онлайн-формате. Там будут размешены проекты домов, которые можно построить с эскроу-счётом, а также информация о проверенных подрядчиках», — говорится в сообщении.По новой схеме заказчик, заключив договор с подрядчиком, открывает в банке эскроу-счёт, на который переводит всю сумму на строительство. На время работ сумма «замораживается», и получить её подрядчик может только после сдачи объекта. Таким образом заказчик гарантирован от нецелевого расходования своих средств.
Подробная информация об индивидуальном жилищном строительстве с использование эскроу-счетов размещена по ссылке.
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Лев Каштанов