В России стали по-новому рассчитывать выплаты за сверхурочную работу

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С 1 сентября в России вступил в силу закон, внесший изменения в статью 152 Трудового кодекса РФ, которая затрагивает порядок оплаты сверхурочных работ. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что поправки направлены на повышение заработной платы сотрудников, которые трудятся сверхурочно. По новым правилам, при расчете оплаты труда будут учитываться и компенсационные, и стимулирующие выплаты.
Сверхурочные работы будут оплачиваться в полуторном размере в первые 2 часа и в двойном — в последующие часы. Также работник все еще может взять дополнительный отгул за сверхурочную работу.
Ранее опрос SuperJob показал, что чаще всего сверхурочно приходится работать курьерам, медикам, а также водителям. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Сверхурочные работы будут оплачиваться в полуторном размере в первые 2 часа и в двойном — в последующие часы. Также работник все еще может взять дополнительный отгул за сверхурочную работу.
Ранее опрос SuperJob показал, что чаще всего сверхурочно приходится работать курьерам, медикам, а также водителям. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова