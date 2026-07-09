В России в 2027 году запланировано повышение всех видов пенсионных выплат

09 июля 2026, 03:24

Доцент Иванова-Швец: В России в 2027 году увеличат все виды пенсий

Фото: iStock/ArtemSam

В России в 2027 году планируется повышение всех видов пенсионных выплат. Об этом РИА Новости рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.





Изменения затронут страховые, социальные, накопительные пенсии, а также военные пенсии и выплаты работающим пенсионерам. Точные сроки повышений будут определены с учётом экономической ситуации ближе к концу года, а их размер будет зависеть от вида пенсий.



Иванова-Швец добавила, что индексация страховых пенсий по старости пройдёт не в один, а в два этапа — с 1 февраля и с 1 апреля. Социальные пенсии, как и прежде, повысят с 1 апреля. В течение года также запланирован перерасчёт доплат для отдельных категорий, включая бывших шахтёров и лётчиков. С 1 августа проведут перерасчёт выплат для работающих пенсионеров и повысят накопительные пенсии, а в октябре вырастут пенсии военных.