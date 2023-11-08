В Ростове-на-Дону 7 ноября открыли бюст барона Врангеля

Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
В Ростове-на-Дону в 106-ю годовщину Октябрьской революции открыли памятник одному из главных врагов советской власти, генерал-лейтенанту барону Петру Врангелю. Бюст вождя Белого движения появился на территории Второго Донского Императора Николая II кадетского корпуса.
Барон Петр Врангель — участник русско-японской и Первой мировой войн, награжденный Георгиевским крестом четвертой степени и десятком орденов, среди которых — высшая награда Российской империи, Орден святого Георгия. После падения Крыма и эвакуации остатков Белой армии с полуострова, Врангель оказался в эмиграции, где и провел остаток жизни, вплоть до своей кончины в 1928 году. Прах его покоится в Белграде.
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