В Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине

РИА Новости / Александр Гальперин
На юге Сахалинской области 14 рыбаков оказались в море на оторванной льдине, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сейчас готовится спасательная операция. К месту происшествия выдвинулись трое спасателей с лодкой и снегоходом, сотрудники ГИМС Долинского района, а также группа поисково-спасательного отряда имени Полякова.
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Ювелина Бернст