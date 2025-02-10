В Санкт-Петербурге стартовала премия «Город в лицах»

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В Санкт-Петербурге стартовала четвертая городская ежегодная премия «Город в лицах», в рамках которой горожане смогут выбрать своего героя в 11 номинациях. 10 февраля запустили народное голосование, которое продлится до 20 марта.
В рамках голосования каждый может выбрать своего героя из 11 номинаций — от социального куратора и педагога до медработника и сотрудника ЖКХ.
Тем временем в Москве поздравили победителей отбора в седьмом сезоне проекта «Музыка в метро». Как сообщает АГН «Москва», в этот раз пассажиры столичного метрополитена смогут услышать уникальный музыкальный инструмент садору, которая сочетает в себе элементы арфы, лютни, гуслей, гитары, индийского ситара и даже балалайки.
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«Все участники конкурса были выдвинуты профильными комитетами правительства Санкт-Петербурга, каждый из номинантов был отмечен за заслуги и отличия в 2024 году.», — пишет «Петербургский дневник».
Тем временем в Москве поздравили победителей отбора в седьмом сезоне проекта «Музыка в метро». Как сообщает АГН «Москва», в этот раз пассажиры столичного метрополитена смогут услышать уникальный музыкальный инструмент садору, которая сочетает в себе элементы арфы, лютни, гуслей, гитары, индийского ситара и даже балалайки.
«Поздравляем победителей отбора в седьмой сезон проекта «Музыка в метро». Желаем артистам ярких выступлений, а пассажирам – положительных эмоций во время поездок. Московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни столицы по поручению Сергея Собянина», – приводят в агентстве слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.Читайте также:
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Данил Пономарев