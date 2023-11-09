В Серебряных Прудах почтили память полицейских, погибших при исполнении

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды
В Серебряных Прудах полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Память сотрудников полиции почтил состав руководства ОМВД России по г.о. Серебряные Пруды.
Сотрудники правоохранительных органов почтили память сотрудника патрульно-постовой службы старшего сержанта милиции Сергея Юрьева, погибшего при выполнении служебных обязанностей.
В 2001 году Сергей был отправлен в служебную командировку в Чечню. В ходе выполнения служебного долга он получил ранения несовместимые с жизнью. В 2002 году был посмертно награждён Орденом Мужества указом Президента Российской Федерации.
Кроме этого, полицейские возложили цветы к памятнику милиционерам ОВД Ивану Богдашову и Николаю Окунькову, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Также сотрудники полиции почтили память коллег минутой молчания.
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Сотрудники правоохранительных органов почтили память сотрудника патрульно-постовой службы старшего сержанта милиции Сергея Юрьева, погибшего при выполнении служебных обязанностей.
Кроме этого, полицейские возложили цветы к памятнику милиционерам ОВД Ивану Богдашову и Николаю Окунькову, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Также сотрудники полиции почтили память коллег минутой молчания.
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Мира Полтева