В Серпухове с 2018 года построили 11 котельных и пять реконструировали

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Серпухов с 2018 года построили 11 новых котельных, ещё пять реконструировали и семь переоборудовали. Также в муниципалитете проложили 5 км теплосетей. Об этом стало известно во время встречи губернатор Московской области Андрея Воробьёва с жителями в одной из обновлённых котельных на Борисовском шоссе.
Работы велись в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московская область». Пять лет назад износ объектов теплоснабжения округа составлял 59%, теплосетей –57%. Сейчас модернизацию инфраструктуры в рамках соглашения полностью завершили.
Котельная №33 начала работу после реконструкции в 2021 году. Там установили четыре новых котла, заменили теплообменники, трубопроводы, насосы и газораспределительные устройства. Кроме того, отремонтировали кровлю, фасад, внутренние помещения.
Сейчас полностью решена проблема дефицита мощностей. 33-я котельная обеспечивает теплом 56 многоквартирных домов – это более 3,2 ты. жителей, а также реабилитационный центр и коммерческие объекты. Экономия энергоресурсов составляет 20%.
Модернизация и строительство новых блочно-модульных котельных проведены в 13 населенных пунктах округа. Они обеспечивают теплом более 70 тыс местных жителей. Кроме того, в Серпухове был создан Единый диспетчерский центр, который позволяет круглосуточного контролировать работы на всех объектах теплоснабжения, организован Центральный тепловой пункт.
С 2021 года в Серпухове не было зафиксировано ни одной аварии на сетях теплоснабжения.
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«Надеюсь, что в ваших домах также тепло, как в этой котельной. Газпром – наш большой надёжный партнер. Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов и ещё ряд городов зависят от этого партнёрства. Мы пригласили вас, чтобы рассказать о реконструкции, которая ведётся в Серпухове. Весной тоже были здесь, запускали котельную. Всего построили 11 новых, а в общей сложности ввели 34 объекта теплоэнергетики», – обратился к жителям Воробьёв.
«Это пример реконструкции, в рамках которой было полностью заменено и вспомогательное, и основное оборудование. И таких примеров в Серпухове достаточно. 34 объекта полностью реконструированы и модернизированы. Очень важно, что мы заменили 5 км теплосетей на новые. Это позволило увеличить уровень надежности теплоснабжения и сократить затраты на теплоресурсы – газ, воду», – рассказал гендиректор «Газпром теплоэнерго Московская область» Вячеслав Васин.По его словам, в реконструкцию в Серпухове вложено порядка 2 млрд рублей. Как говорят жители, теплоснабжение в округе теперь надёжное.
Сейчас полностью решена проблема дефицита мощностей. 33-я котельная обеспечивает теплом 56 многоквартирных домов – это более 3,2 ты. жителей, а также реабилитационный центр и коммерческие объекты. Экономия энергоресурсов составляет 20%.
Модернизация и строительство новых блочно-модульных котельных проведены в 13 населенных пунктах округа. Они обеспечивают теплом более 70 тыс местных жителей. Кроме того, в Серпухове был создан Единый диспетчерский центр, который позволяет круглосуточного контролировать работы на всех объектах теплоснабжения, организован Центральный тепловой пункт.
С 2021 года в Серпухове не было зафиксировано ни одной аварии на сетях теплоснабжения.
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Лора Луганская