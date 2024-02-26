В Сочи мужчине дали 15 лет колонии за развращение маленьких девочек

Фото: iStock/choochart choochaikupt
В Сочи мужчина за насилие над двумя маленькими девочками получил приговор в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
По информации ведомства, за период с 2019 по 2023 год 48-летний осужденный совершал сексуальные действия с двумя маленькими девочками. Он обвинялся в совершении «действий сексуального характера без применения насилия» в отношении десятилетней сестры своей бывшей партнерши и подруги одного из детей.
В дополнение к этому, мужчина также подвергал несовершеннолетнюю подругу одного из детей, родившуюся в 2008 году, сексуальным действиям. Подсудимый обеспечивал девочек деньгами, возил на автомобиле и приобретал для них алкоголь. На судебных слушаниях осужденный отрицал свою вину, заявляя, что стал объектом клеветы.
В отношении мужчины возбудили уголовные дела по четырем статьям, включая «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия». Судебные слушания проходили в закрытом режиме в Лазаревском районном суде, где вина обвиняемого была полностью доказана.
Читайте также:
Питерского депутата задержали за развращение 12-летнего мальчика
В Петербурге задержали американца за развращение восьмиклассницы
В Петербурге учителя осудили за развращение школьников
В дополнение к этому, мужчина также подвергал несовершеннолетнюю подругу одного из детей, родившуюся в 2008 году, сексуальным действиям. Подсудимый обеспечивал девочек деньгами, возил на автомобиле и приобретал для них алкоголь. На судебных слушаниях осужденный отрицал свою вину, заявляя, что стал объектом клеветы.
Читайте также:
Питерского депутата задержали за развращение 12-летнего мальчика
В Петербурге задержали американца за развращение восьмиклассницы
В Петербурге учителя осудили за развращение школьников
Артем Кузьмин