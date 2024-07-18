В США научились делать сливочное масло из воздуха

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Стартап из Калифорнии Savor разработал экологичную альтернативу сливочному маслу. Компания научилась делать продукт из воздуха. Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что новейшая технология позволяет построить молекулы жира, создавая цепочки углекислого газа, углерода и водорода. Ранее стартап анонсировал производство нового вида масла, созданного без участия животных.
По данным компании, углеродный след от ее продукта гораздо ниже, чем от традиционного. Уточняется, что на одну калорию альтернативного масла приходится менее чем 0,8 грамма углекислого газа — против 2,4 грамма на калорию обычного масла, жирность которого составляет 80%.
Выход нового вида масла на рынок планируется после 2025 года. Вкус продукта достаточно близок к обычному сливочному маслу.
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По данным компании, углеродный след от ее продукта гораздо ниже, чем от традиционного. Уточняется, что на одну калорию альтернативного масла приходится менее чем 0,8 грамма углекислого газа — против 2,4 грамма на калорию обычного масла, жирность которого составляет 80%.
Выход нового вида масла на рынок планируется после 2025 года. Вкус продукта достаточно близок к обычному сливочному маслу.
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Екатерина Коршунова