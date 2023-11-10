В США поймали гигантского 90-килограммового питона с копытами оленя в желудке

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko
Американские охотники выловили в болоте гигантского темного тигрового питона.
CBS News пишет, что специалист по охране дикой природы Майк Элфенбайн отправился на охоту вместе с сыном Коулом в заповедник Big Cypress, штат Флорида. Мужчина столкнулся с самым большим питоном в своей жизни. Одновременно с ними змею, которая ползла по дороге, увидели три охотника, которые были неподалеку.
Мужчины схватили огромного питона и предприняли попытку его обездвижить. Он вырывался и пытался обвить тела охотников. Мужчины боролись со змеей примерно 45 минут. К ним на помощь поспешила профессиональная охотница на питонов Эми Сиви, которая подвергла змею эвтаназии и отвезла домой. Замеры показали, что рептилия весит 90 кг, а её длина составляет 5,2 метра. Питон стал второй по тяжести змеей, которую ловили во Флориде. В желудке питона обнаружили копыта белохвостого оленя.
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«Мы не были знакомы. Но мы впятером знали, что должны поймать эту змею», — говорит Майк.
«Это была не просто змея, это было чудовище», —вспоминает Майк.Заповедник, где была поймана змея, расположен в тропическом природном территориальном комплексе Эверглейдс. Из-за тёмных тигровых питонов сократилась численность местных млекопитающих на 90%. Биологи, волонтеры и специалисты по охране дикой природы начали работать над тем, чтобы сократить популяцию питонов в регионе.
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Мария Фирсова