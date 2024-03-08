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В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok

08 марта 2024, 01:21
Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков

Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который может привести к запрету социальной сети Tiktok в стране, сообщает РИА Новости.
Инициативу утвердили все 50 членов комитета единогласно.

Если законопроект будет принят обеими палатами конгресса и подписан главой государства, китайской компании ByteDance, владелице Tiktok, придется отказаться от соцсети в течение полугода или сохранить контроль над ней, столкнувшись с ее запретом в Соединенных Штатах.


Руководство социальной сети заявило, что ее запрет в США лишит 170 млн американцев конституционного права на свободу выражения, нанесет ущерб миллионам предпринимателей, а также лишит американских художников аудитории.

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Путин поздравил россиянок с 8 марта
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
08 марта 2024, 00:15

Фото: РИА Новости/ Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин поздравил жительниц страны с Международным женским днем, передает РИА Новости.
«Дорогие женщины, сердечно поздравляю вас с Международным женским днем. Мы ждем его с радостью и волнением. Заранее готовимся к этому замечательному весеннему празднику. И сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат самые нежные, теплые пожелания нашим мамам, женам, дочерям, бабушкам, подругам», — сказал российский лидер в ходе видеопоздравления.

Глава государства пожелал россиянкам взаимопонимания, успехов и счастливых мгновений. Он отметил женский талант справляться с большим количеством хлопот и проблем, оставаясь при этом «обворожительными и притягательными».

Он пожелал женщинам истинного взаимопонимания с дорогими им людьми, а также как можно больше счастливых мгновений и успехов в важных для них делах.

«Вами невозможно не восхищаться», — заключил президент.

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Премьер-министр Греции назвал Россию «врагом» Европы
Мицотакис назвал РФ «врагом» Европы и пообещал продолжать поддерживать Украину
07 марта 2024, 22:25

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии назвал Россию «врагом» Европы и призвал соратников продолжать оказывать поддержку Украине. Об этом сообщает общественное телевидение Греции ERT.
«В этот мрачный для Европы час мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом», — подчеркнул греческий премьер-министр.
Политик рассказал о своей поездке в Одессу вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что «российская ракета попала в порт», когда они посещали этот объект.

Мицотакис пообещал, что Греция продолжит поддерживать Украину как в экономическом, так и в военном отношении несмотря на подобные ситуации.

«Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. И, конечно, мы останемся абсолютно едины в этом решении», — сказал Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии, которая проходила в Бухаресте.
Премьер-министр также заявил, что Греция вносит большой вклад в НАТО и призвал членов альянса повысить уровень расходов на оборону до 2% от их ВВП.

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#нато
#греция
#украина
#владимир зеленский
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Курс по истории религий России введут в вузах с нового учебного года
07 марта 2024, 21:49

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Курс «История религий России» будет введен во всех высших учебных заведениях РФ со следующего учебного года. Об этом сообщают в Минобрнауки РФ.
Курс разработан по поручению президента России Владимира Путина профильными специалистами МГУ им. Ломоносова и Российского государственного социального университета (РГСУ).

Обучающая программа включает в себя 36 аудиторных часов и 36 часов самостоятельной работы. Программа курса нацелена на формирование у студентов грамотной позиции в отношении религии родной страны.

На занятиях можно будет узнать о религиозных традициях России в контексте формирования традиционных духовно-нравственных ценностей.

Сейчас в 28 российских ВУЗах проводится апробация новой дисциплины, со следующего учебного года она станет обязательной для всех.

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#образование
#религия
#владимир путин
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В России могут начать маркировать презервативы
07 марта 2024, 21:29

Фото: iStock/CopterAnansak

В России хотят начать эксперимент по маркировке ряда медицинских изделий, в числе которых и презервативы. Соответствующее намерение озвучили в Минпромторге РФ.
Представитель Минздрава РФ положительно отозвался на идею проведения эксперимента по расширению перечня подлежащих маркировке медизделий.

Проект Минпромторга размещен на официальном портале нормативных правовых актов. Если его примут, то эксперимент начнется с 1 сентября 2024 года и продлится до 31 августа 2025 года.

В сентябре прошлого года в России уже ввели маркировку для ряда медицинских изделий. В их числе обеззараживатели воздуха, слуховые аппараты, компьютерные томографы, кресла‑коляски.

Считается, что маркировка помогает потребителям быть уверенными в качестве приобретаемой продукции. В медицинской сфере это особенно важно, ведь подобные товары напрямую влияют на состояние здоровья людей. Маркировка помогает качественно и быстро очищать российский рынок от контрафакта и фальсификата.

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#маркировка
#россия
#медицина
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Зеленский подписал указ о демобилизации срочников в апреле – мае 2024 года
Зеленский подписал указ об увольнении срочников весной 2024 года
07 марта 2024, 20:47

Фото: iStock/Irina Piskova

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о демобилизации солдат, проходящих срочную службу. Соответствующий документ опубликован на сайте Офиса президента.
Сегодня, 7 марта, президент Владимир Зеленский обозначил конкретные сроки, когда будет произведено увольнение в запас военнослужащих срочной службы Украины — апрель-май 2024 года.

Уточняется, что речь идет о военных, которые прошли срочную службу и были направлены на фронт после начала российско-украинского конфликта.
Ранее украинский депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Верховная рада приняла законопроект о демобилизации солдат срочной службы.

Демобилизованных военнослужащих не будут призывать на фронт в течение двенадцати месяцев после увольнения в запас.

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#владимир зеленский
#украина
#всу
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Психолог Дугенцова рекомендовала предупреждать детей об опасности мошенников
07 марта 2024, 20:41

Фото: istockphoto.com/BrianAJackson

Детский психолог Дарья Дугенцова рекомендовала родителям обязательно проводить профилактические беседы с детьми на тему опасности мошенничеств, в том числе, в интернете.
«Взрослые стараются избегать подобного общения, ошибочно считая, что это как-то поможет оградить их детей от окружающих опасностей. На самом деле, часто дети не подозревают каждого заговорившего с ними человека в качестве источника угрозы. Поэтому первый совет, который я хочу дать родителям — это объяснить своим детям сложившуюся ситуацию», — объяснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дугенцова.

Также родителям следует уведомить детей об информационной гигиене, а также о том, что никакую линчую информацию и информацию о семье не стоит передавать третьим лицам.

Ранее сообщалось, что Телеграм-каналы Московской области стали всё чаще использовать мошенники для распространения фальшивых трогательных историй, с помощью которых у читателей выманивают деньги.

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#деньги
#дети
#мошенники
#психолог
#родители
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Сырье для табачной и никотиносодержащей продукции будут маркировать в России
07 марта 2024, 20:26

Фото: iStock/Олег Копьёв

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал Постановление о расширении правил маркировки табачной и никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает ТАСС.
Теперь производители сырья для табачной продукции должны будут направлять все необходимые данные в государственную систему мониторинга товаров.

Подобная мера позволит улучшить процесс отслеживания сырья и товаров из него и станет инструментом пресечения государством факта нелегального производства сигарет и прочей никотиносодержащей продукции в России.

Требования о прослеживаемости табачной и никотинсодержащей продукции распространяются и на магазины «дьюти-фри». Информацию о поступлении продукции в эти магазины и путях ее дальнейшей реализации будут подавать один раз в квартал через государственную систему маркировки «Честный знак».

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#табак
#маркировка
#россия
#михаил мишустин
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Названа неожиданная причина панических атак
Мясников заявил о генетической природе панических атак
07 марта 2024, 20:22

Фото: istockphoto.com/sqback

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что причиной панических атак может выступать, в том числе, и генетика.
«У многих есть к паническим атакам генетическая предрасположенность. Это показывают исследования, проведенные на близнецах и других близких родственниках. Тревожные и нервные люди расположены к этому намного больше», – прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Кроме этого, повлиять на появление панических атак могут травматические события из детства, курение, алкоголь, успокаивающие средства, а также заболевания, такие, как, бронхиальная астма.

Ранее Александр Мясников заявлял, что гипотония является нормой, а не болезнью.

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#курение
#алкоголь
#врач
#заболевания
#здоровье
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Духи с запахом картошки фри создали в Японии к 8 Марта
07 марта 2024, 20:00

Фото: iStock/Comeback Images

Японское отделение McDonald's анонсировало выпуск духов с запахом картошки фри. Об этом сообщила пресс-служба ресторана быстрого питания в своих соцсетях.
Интересно, что рестораторы рассказали сразу о трех возможных вариантах запаха парфюма: классический, с чесноком и чёрным перцем, а также с морской солью. Любителям фастфуда обещают, что каждый запах идеально подойдет для свиданий.

Согласно заявлениям в соцсетях ресторана, флаконы для духов сделают в виде легендарных коробочек с картошкой. Дата старта продаж и цена пока неизвестны.

При этом, на рекламном буклете содержится приписка мелким шрифтом, содержащая в себе уточнение — «является иллюстрацией, на самом деле товар не производится и не продается». Вероятно, пост стал частью рекламной кампании новых сезонных добавок к картофелю фри из сушеной японской сливы, водорослей и соли, а также из чеснока, майонеза и черного перца.

Однако, это не помешало публикации в сети набрать популярность — ее просмотрели около 15 миллионов человек, а 26 тысяч пользователей сделали репосты.

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#парфюм
#япония
#рестораны
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