В США утвердили законопроект, который может запретить Tiktok

Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков
Комитет палаты представителей США по энергетике и торговле утвердил законопроект, который может привести к запрету социальной сети Tiktok в стране, сообщает РИА Новости.
Инициативу утвердили все 50 членов комитета единогласно.
Если законопроект будет принят обеими палатами конгресса и подписан главой государства, китайской компании ByteDance, владелице Tiktok, придется отказаться от соцсети в течение полугода или сохранить контроль над ней, столкнувшись с ее запретом в Соединенных Штатах.
Руководство социальной сети заявило, что ее запрет в США лишит 170 млн американцев конституционного права на свободу выражения, нанесет ущерб миллионам предпринимателей, а также лишит американских художников аудитории.
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Если законопроект будет принят обеими палатами конгресса и подписан главой государства, китайской компании ByteDance, владелице Tiktok, придется отказаться от соцсети в течение полугода или сохранить контроль над ней, столкнувшись с ее запретом в Соединенных Штатах.
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Ювелина Бернст