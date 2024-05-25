В Сургуте силовики устроили облаву на мигрантов в мечети

Фото: Фотобанк Московской области
Облаву на мигрантов в мечети устроили силовики в Сургуте, сообщает в Telegram УВД по региону. Так, в пятницу, 24 мая ФСБ совместно с полицейскими проверили прихожан мечети. В отдел отправились 140 человек. В ходе мероприятия обнаружено 17 нарушений миграционного законодательства и один иностранец-нелегал.
«В настоящее время решается вопрос о его выдворении за пределы России», – говорится в сообщении.До этого сообщалось о профилактическом рейде полицейских в Екатеринбурге. Правоохранители выявили закрытую БДСМ-вечеринку. Один из задержанных участников указал на нарушение стражами порядка пятой статьи закона о полиции и не представились посетителям вечеринки.
«Рассортировали на организаторов и участников. Последних переписали и отпустили. Поскольку такси оттуда фиг вызовешь, я добрался до Екатеринбурга только в четыре утра. И это мне еще повезло», – прокомментировал ситуацию порталу E1.RU аноним.
Читайте также:
В Мытищах на производстве коптилен трудились мигранты‑нелегалы
В деревне Балабаново нашли тепличный комплекс, где работали нелегалы
В Польше считают, что нелегалы «обманывают глупую Европу»
Никита Кротов