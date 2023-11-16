В TanukiFamily раскрыли, как розыск основателя Орлова повлияет на работу ресторанов

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Розыск основателя сети ресторанов «Тануки» и «Ёрш» Александра Орлова не повлияет на работу заведений. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила генеральный управляющий TanukiFamily Алла Бондаренко.
Она отметила, что ещё в июне прошлого года Орлов продал свои доли во всех ресторанах бренда TanukiFamily, поэтому он больше не оказывает влияние на деятельность компании. Таким образом, его розыск не скажется на работе заведений.
Кроме того, Бондаренко добавила, что новые собственники компании не являются публичными личностями, а сам ресторан «Тануки» – это франшиза, поэтому у каждого ресторана свои партнёры.
Ранее из базы МВД стало известно о федеральном розыске Орлова в рамках уголовного дела, детали которого не раскрывались.
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Кроме того, Бондаренко добавила, что новые собственники компании не являются публичными личностями, а сам ресторан «Тануки» – это франшиза, поэтому у каждого ресторана свои партнёры.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова