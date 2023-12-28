В ЦБ составили портрет типичного российского водителя с полисом ОСАГО

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Типичный водитель-россиянин, имеющий полис ОСАГО — это опытный автомобилист старше 35 лет со стажем вождения более 10 лет. Об этом говорится в материалах Банка России на основе анализа договоров ОСАГО, заключённых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, которые проанализировал «Интерфакс».
Доля договоров с такими водителями, по данным ЦБ, составляет 57% от общего объёма.
По полисам ОСАГО мультидрайв аварийность на 90% выше, чем по договорам, где число водителей ограничено, но при этом доля мультидрайв полисов в общем объеме сокращается.
Молодые водители попадают в аварии значительно чаще, чем возрастные: до 25 лет — в 2,1 раза чаще, 25-40 лет — на 1% реже, свыше 40 лет — на 35% реже.
Согласно выводам регулятора, большинство граждан водят безаварийно или с очень маленьким числом аварий, получая значительную скидку при расчёте премии по ОСАГО, в то время как высокоаварийные водители при таком же расчёте получают серьёзную прибавку к тарифу.
Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект, который предлагает исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Автором инициативы является глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
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По полисам ОСАГО мультидрайв аварийность на 90% выше, чем по договорам, где число водителей ограничено, но при этом доля мультидрайв полисов в общем объеме сокращается.
Согласно выводам регулятора, большинство граждан водят безаварийно или с очень маленьким числом аварий, получая значительную скидку при расчёте премии по ОСАГО, в то время как высокоаварийные водители при таком же расчёте получают серьёзную прибавку к тарифу.
Госдума 7 ноября приняла в первом чтении законопроект, который предлагает исключить полис ОСАГО из перечня документов, обязательных для регистрации транспортного средства. Автором инициативы является глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев.
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