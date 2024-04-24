В Turkish Airlines объяснили недопуск россиян на рейсы в Мексику

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Turkish Airlines сформировали официальный ответ российским ведомствам, почему не пускают россиян в Мексику и разворачивают их в Стамбуле. Представители авиакомпании рассказали, что не хотят оплачивать туристам из РФ обратные билеты в случае депортации из страны. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
С начала 2024 года Мексика по просьбе США ужесточила пограничный контроль. В настоящее время к борьбе с незаконной миграцией в Штаты подключили и основных перевозчиков, в том числе и Turkish Airlines. Авиакомпаниям выдали рекомендации по отказу потенциальным нелегалам.
Turkish Airlines оправдывают свое поведение тем, что в случае депортации в Мексике они обязаны отправить россиян обратно за свой счёт, что крайне невыгодно для авиакомпании. Стоит отметить, что у всех, кого не пускают в самолёт в Стамбуле, имеются оплаченные обратные билеты. Даже при случае депортации авиакомпании нужно будет просто изменить дату.
Примечательно, что туристам не дают возможность пройти паспортный контроль в Мексике. На данный момент ни один россиянин, который лишился нескольких сотен тысяч из-за сорванного отпуска в Мексике, не получил от авиакомпании Turkish Airlines подробных объяснений.
Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий».
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Turkish Airlines оправдывают свое поведение тем, что в случае депортации в Мексике они обязаны отправить россиян обратно за свой счёт, что крайне невыгодно для авиакомпании. Стоит отметить, что у всех, кого не пускают в самолёт в Стамбуле, имеются оплаченные обратные билеты. Даже при случае депортации авиакомпании нужно будет просто изменить дату.
Примечательно, что туристам не дают возможность пройти паспортный контроль в Мексике. На данный момент ни один россиянин, который лишился нескольких сотен тысяч из-за сорванного отпуска в Мексике, не получил от авиакомпании Turkish Airlines подробных объяснений.
Ранее сообщалось, что туриста из России, который летел на концерт Мадонны в Мексику, не пустили на борт Turkish Airlines из-за российского гражданства. Такой же отказ ждал еще нескольких пассажиров с российскими паспортами под предлогом «маленькой истории путешествий».
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Екатерина Коршунова