В Турции призывают экономить воду из-за засухи

Фото: istockphoto/Fatih Deger
Население Турции призывают мобилизовать усилия и прийти к «чувствительному подходу» из-за нехватки воды.
Министр сельского хозяйства Ибрагим Юмаклы обратился к гражданам во время интервью CNN Türk. По его словам, Турция, которая является одной из стран Средиземноморского бассейна, может сильно пострадать из-за климатического кризиса. Министр заявил, что необходима иная политики в этой области.
Август стал самым засушливым в Турции за 33 года. Большую часть территории страны из-за засухи метеорологи включили в зону ЧС.
Ранее в Тунисе ввели квоты на питьевую воду из-за засухи. Запрет распространялся на использование питьевой воды для мытья автомобилей, полива зеленых насаждений, уборки улиц и общественных мест. Нарушителям грозил штраф и лишение свободы на срок от 6 дней до 6 месяцев.
Читайте также:
В Тунисе ввели квоты на питьевую воду из-за засухи
Испанцам запретили мыть автомобили из-за засухи
В Греции резко снизится производство оливкового масла из-за экстремальной жары
Август стал самым засушливым в Турции за 33 года. Большую часть территории страны из-за засухи метеорологи включили в зону ЧС.
Читайте также:
В Тунисе ввели квоты на питьевую воду из-за засухи
Испанцам запретили мыть автомобили из-за засухи
В Греции резко снизится производство оливкового масла из-за экстремальной жары
Мария Фирсова