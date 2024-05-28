В Тюмени увидят главную православную реликвию

Одно из американских исследований показало, что красное вино помогает сжигать жир и снижать вес. Выяснилось, что в красном винограде есть компонент — ресвератрол, который превращает белый жир в бурый, что помогает сжигать калории, повышает физическую работоспособность и улучшает сердечные функции и состояние мышц таким же образом, как при занятии спортом.