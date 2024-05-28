В Тюмени увидят главную православную реликвию

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Жители Тюмени увидят Казанскую икону Божией Матери. Икону считают одной из самых почитаемых в христианстве. Как сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области, увидеть реликвию можно будет 31 мая.
«В Тюмень прибудет Казанская икона Божией Матери. Встреча образа состоится 31 мая в 9 часов у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. Шествие образа по России началось 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца», – говорится в сообщении.
В соборе икона пробудет до 18 часов 1 июня. Казанская икона Божией Матери располагается в Казанском соборе Петербурга.
Шествие прихожан по РФ началось 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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