В уборке снега в общественных местах Подмосковья участвуют 17 тыс коммунальщиков

Для уборки снега во дворах и на общественных территориях Московской области привлекли более 17 тыс человек и 1,5 тыс единиц техники. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Также, по его словам, проведена противогололёдная обработка.