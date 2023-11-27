В уборке снега в общественных местах Подмосковья участвуют 17 тыс коммунальщиков

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Для уборки снега во дворах и на общественных территориях Московской области привлекли более 17 тыс человек и 1,5 тыс единиц техники. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Также, по его словам, проведена противогололёдная обработка.
«Сегодня выпали рекордные по ноябрьским меркам осадки. С 5 утра мы привлекли к уборке снега во дворах и на общественных территориях более 17 тыс уборщиков и 1,5 тыс единиц техники. Сейчас продолжаем очистку пространств. Кроме того, начали противогололёдную обработку, так как температура будет перепрыгивать через ноль», – написал Хромушин в своём телеграм-канале.Как отметил вице-губернатор, больше всего обращений по поводу уборки снега в соцсетях поступает от жителей Балашихи, Красногорска и Одинцова. Это крупные городские округа, поэтому на уборку больших объёмов снега требуется время, пояснил он.
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Лора Луганская