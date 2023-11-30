В UFC пошутили, что команда Нурмагомедова может полностью захватить США

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Глава UFC Дана Уайт заявил, что в команда бойца ММА Хабиба Нурмагомедова может полностью захватить США, так как там растет поколение трусливых мужчин, передает Full Send Podcast.
«Команда Хабиба может приехать из Дагестана и полностью захватить США. Потому что наше поколение состоит из трусливых идиотов. Посмотрите и сравните их с молодежью из других стран - из стран Ближнего Востока, из России, из Дагестана», - заявил Уайт.
По его словам, американская молодежь сильно отличается от молодежи других стран. Уайт подчеркнул, что американцы совсем по-другому воспитаны, и мужчины становятся все женственнее.
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