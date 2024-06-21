В ВАО Москвы могут ввести новые «медленные» зоны для самокатов

Фото: iStock/Oleg Elkov
Жители восточных районов Москвы просят отрегулировать скорость движения электросамокатов в общественных местах отдыха.
Решить вопрос пообещала глава «Центра Добрых дел», председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова. Она организовала опрос среди жителей районов Богородское, Гольяново, Метрогородок и Сокольники. После того, как будет собрано необходимое число мнений, центр направит соответствующее предложение городским властям.
«Москва выступает ориентиром развития сервисов аренды для многих городов мира. Поэтому для нас особенно важно формировать культуру безопасного вождения и обучать водителей СИМ. Мы хотим сделать Восточный округ примером безопасного использования электросамокатов в общественных местах для всех», — приводят Вести Московского региона слова Цветковой.
Она подчеркнула, что уже в ближайшее время в ВАО появятся дополнительные «медленные» зоны для безопасности всех участников движения.
Где именно организовать подобные зоны, будут решать местные жители.
В настоящее время в столице организовано 320 медленных зон. Там самокаты и велосипеды автоматически замедляются до 5–15 км/ч.
Читайте также:
Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров
Электросамокат наехал на ребёнка в Москве
Подросток арендовал электросамокат через аккаунт отца друга и попал под машину в Москве
Читайте также:
Автоэксперт Моржаретто призвал убрать электросамокаты с тротуаров
Электросамокат наехал на ребёнка в Москве
Подросток арендовал электросамокат через аккаунт отца друга и попал под машину в Москве
Элина Позднякова