В Великобритании археологи нашли под отелем 24 древних скелета

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В Великобритании археологи и волонтеры обнаружили 24 скелета во время раскопок на территории отеля. Об этом сообщает Fox News.
Уточняется, что раскопки велись на территории The Old Bell Hotel в городе Малмсбери. Здание отеля находится очень близко к аббатству Малмсбери. Возраст найденных останков составляет около тысячи лет.
Раскопки в Малмсбери проводились одновременно в тринадцати локациях в честь праздника Bid Athelstan Dig Day, названного так в честь первого англосаксонского короля, который правил Англией. По словам представителя Cotswold Archaeology, обнаружение скелетов рядом с церковью не редкость, однако число захоронений поражает воображение.
Специалист отметил, что останки принадлежат саксам.
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Раскопки в Малмсбери проводились одновременно в тринадцати локациях в честь праздника Bid Athelstan Dig Day, названного так в честь первого англосаксонского короля, который правил Англией. По словам представителя Cotswold Archaeology, обнаружение скелетов рядом с церковью не редкость, однако число захоронений поражает воображение.
Специалист отметил, что останки принадлежат саксам.
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Екатерина Коршунова