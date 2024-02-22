В Венесуэле 15 человек погибли при обрушении шахты

Фото: РИА Новости/ Владимир Астапкович
При обрушении нелегальной открытой шахты в Венесуэле погибли по меньшей мере 15 человек, еще 11 пострадали, сообщил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала VTV.
Речь о шахте "Булья Лока" в штате Боливар.
Спасательные работы продолжаются. В них лично участвует губернатор Анхель Маркано. Для вывоза пострадавших задействованы два вертолета.
Судя по кадрам, распространенным в соцсетях, в карьере находились десятки человек. Глава муниципалитета Хорди Асиньегас заявил, что под завалами находятся до 70 шахтеров. Мадуро, в свою очередь, назвал эту информацию непроверенной. По его словам, мэр сделал это заявление «в состоянии отчаяния».
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Ювелина Бернст