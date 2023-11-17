В ВМФ раскрыли судьбу аварийной атомной подлодки «Нерпа»

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Главкомат Военно-морского флота (ВМФ) России предложил утилизировать аварийную подводную лодку «Нерпа», находящуюся в лизинге в составе флота Индии. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что главкомат ВМФ считает нецелесообразным проведение ремонта и работ по модернизации подлодки, в первую очередь, по ряду финансовых причин.
В настоящее время судно находится на судостроительном заводе недалеко от Владивостока, специалисты решают, что с ним делать.
Российская атомная подлодка вернулась из Индии, где её арендовали на 10 лет и сменили название на Chakra-2, в 2021 году. Стоимость заключённого контракта между государствами составила порядка двух миллионов долларов.
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Анастасия Чинкова