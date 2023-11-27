В Волоколамске начал работать новый объект бытового обслуживания

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Новая организация бытового обслуживания населения начала работать в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Для жителей начала работать новая организация, которая специализируется на на профессиональной химчистке одежды и обуви, бытового текстиля, а также на оказании услуг прачечной и профессиональной влажной чистки изделий из текстильных материалов.
Предприятие открыла предприниматель Анна Токарева. На встрече с первым замглавой Иваном Абрамовым она рассказала о деятельности своего объекта бытового обслуживания подробнее. Анна отметила, что в новой организации осуществляется бесплатный сервис выездного обслуживания — приём и доставка заказа на дом.
Стоит отметить, что для пенсионеров и многодетных семей у Анны предусмотрены специальные скидки.
Кроме первый замглавы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов рассказал начинающему предпринимателю о существующих мерах государственной поддержки малого среднего предпринимательства, которыми она может воспользоваться.
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Предприятие открыла предприниматель Анна Токарева. На встрече с первым замглавой Иваном Абрамовым она рассказала о деятельности своего объекта бытового обслуживания подробнее. Анна отметила, что в новой организации осуществляется бесплатный сервис выездного обслуживания — приём и доставка заказа на дом.
Кроме первый замглавы администрации Волоколамского округа Иван Абрамов рассказал начинающему предпринимателю о существующих мерах государственной поддержки малого среднего предпринимательства, которыми она может воспользоваться.
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Мира Полтева