В волоколамской школе прошла церемония посвящения в ряды «панфиловцев»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Торжественная церемония посвящения в ряды Международного Панфиловского движения состоялась в Волоколамской школе №2. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Мероприятие было приурочено к празднованию 82-ой годовщины подвига героев многонациональной Панфиловской дивизии.
На торжественной церемонии в актовом зале школы присутствовали учащиеся и педагоги, представители администрации, Совета депутатов округа, ветеранского движения. Кроме этого, мероприятие посетили координатор Международного Панфиловского движения, внучка легендарного генерала И.В. Панфилова Айгуль Бахытжановна и внучка панфиловца, Героя Советского Союза Г. С. Митина Гульнара Абеуова.
Стоит отметить, что в ряды Панфиловского движения вступили ученики 5«Б» и 5«Г» классов Волоколамском школы №2. Школьникам были вручены знаки принадлежности юных панфиловцев.
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На торжественной церемонии в актовом зале школы присутствовали учащиеся и педагоги, представители администрации, Совета депутатов округа, ветеранского движения. Кроме этого, мероприятие посетили координатор Международного Панфиловского движения, внучка легендарного генерала И.В. Панфилова Айгуль Бахытжановна и внучка панфиловца, Героя Советского Союза Г. С. Митина Гульнара Абеуова.
«Международное Панфиловское движение объединяет школьников России, Казахстана и Киргизии. Одна из главных задач движения — укрепление дружбы между нашими народами. Особое внимание уделяется изучению истории родного государства, его героям, традициям», — отметила и.о. замглавы администрации Волоколамского округа Марина Марнова.
Стоит отметить, что в ряды Панфиловского движения вступили ученики 5«Б» и 5«Г» классов Волоколамском школы №2. Школьникам были вручены знаки принадлежности юных панфиловцев.
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Мира Полтева