В волоколамском лесу зафиксировали присутствие трех рысей

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Фотоловушка в волоколамском лесу зафиксировала присутствие 3 рысей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
На западе Московской области зоологами была замечена популяция рысей. В этом году при обследовании мест обитания зверей в Волоколамском округе на фотоловушку попалось сразу три животных.
Кроме этого, популяция рысей в Московской области связана с динамикой численности основного объекта их охоты - зайцем–беляком.
Стоит отметить, что рысь занесена в Красную Книгу Московской области как вид, который находится под угрозой исчезновения.
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«<…>Ареал обитания животного в регионе за последние десятилетия сместился в западную часть, ранее хищницу можно было встретить на территории всей области<…> Жизнь рыси в нашем регионе зависит от сохранения естественной среды обитания и обеспечения необходимых условий для ее выживания», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Стоит отметить, что рысь занесена в Красную Книгу Московской области как вид, который находится под угрозой исчезновения.
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Мира Полтева