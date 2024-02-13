В Японии на свет появилась первая в мире свинья с человеческими органами

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Японские ученые успешно вывели первую генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе можно будет пересаживать человеку. Об этом сообщила компания PorMedTec, работающая при поддержке Университета Мэйдзи.
С помощью генной модификации японским ученым удалось вывести трех поросят, органы внутри которых идентичны человеческим и в перспективе могут быть использованы для нужд трансплантологии.
Изначально подобными исследованиями занималась американская биотехнологическая компания. Выведенных животных клонировали с помощью клеток, импортированных в Японию из Соединённых Штатов. На территории Страны восходящего солнца это стало первым случаем рождения генно-модифицированной свиньи, органы которой могут подойти человеку для пересадки.
Ранее в Китае заявили, что международная группа ученых сумела вырастить эмбрионы, представляющие собой смесь генетического материала животного и человека и поддерживать в них жизнь на протяжении 20 дней. Специалисты из США решили не отставать и скрестить человека и свинью.
По сообщению телеканала FOX NEWS, Америка следует в ногу с китайскими инновациями и ни в коем случае не будет отставать в области генетических исследований. Только вместо обезьяны, чей эмбрион скрещивался с человеческим в Китае, американцы планируют использовать свинью. Что касается практической пользы от подобных экспериментов, то ученые указывают на возможность получения новых моделей для изучения болезней и создания лекарств, передает сетевое издание «Блокнот». Также рассматривается возможность искусственного выращивания донорских органов для пересадки, которые будут совместимы с организмом человека.
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«Мы решим проблему молекулярной несовместимости со свиньями и риска заражения эндогенными ретровирусами. Эффективность человеческих имплантируемых органов была доказана на доклинических исследованиях», — заявили представители компании.
Ранее в Китае заявили, что международная группа ученых сумела вырастить эмбрионы, представляющие собой смесь генетического материала животного и человека и поддерживать в них жизнь на протяжении 20 дней. Специалисты из США решили не отставать и скрестить человека и свинью.
По сообщению телеканала FOX NEWS, Америка следует в ногу с китайскими инновациями и ни в коем случае не будет отставать в области генетических исследований. Только вместо обезьяны, чей эмбрион скрещивался с человеческим в Китае, американцы планируют использовать свинью. Что касается практической пользы от подобных экспериментов, то ученые указывают на возможность получения новых моделей для изучения болезней и создания лекарств, передает сетевое издание «Блокнот». Также рассматривается возможность искусственного выращивания донорских органов для пересадки, которые будут совместимы с организмом человека.
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Артем Путинцев