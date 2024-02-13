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В Японии на свет появилась первая в мире свинья с человеческими органами

PorMedTec: В Японии впервые в мире вывели свинью с человеческими органами внутри
13 февраля 2024, 06:29
Фото: iStock/Jevtic

Фото: iStock/Jevtic

Японские ученые успешно вывели первую генетически модифицированную свинью, органы которой в перспективе можно будет пересаживать человеку. Об этом сообщила компания PorMedTec, работающая при поддержке Университета Мэйдзи.
С помощью генной модификации японским ученым удалось вывести трех поросят, органы внутри которых идентичны человеческим и в перспективе могут быть использованы для нужд трансплантологии.

«Мы решим проблему молекулярной несовместимости со свиньями и риска заражения эндогенными ретровирусами. Эффективность человеческих имплантируемых органов была доказана на доклинических исследованиях», — заявили представители компании.


Изначально подобными исследованиями занималась американская биотехнологическая компания. Выведенных животных клонировали с помощью клеток, импортированных в Японию из Соединённых Штатов. На территории Страны восходящего солнца это стало первым случаем рождения генно-модифицированной свиньи, органы которой могут подойти человеку для пересадки.

Ранее в Китае заявили, что международная группа ученых сумела вырастить эмбрионы, представляющие собой смесь генетического материала животного и человека и поддерживать в них жизнь на протяжении 20 дней. Специалисты из США решили не отставать и скрестить человека и свинью.

По сообщению телеканала FOX NEWS, Америка следует в ногу с китайскими инновациями и ни в коем случае не будет отставать в области генетических исследований. Только вместо обезьяны, чей эмбрион скрещивался с человеческим в Китае, американцы планируют использовать свинью. Что касается практической пользы от подобных экспериментов, то ученые указывают на возможность получения новых моделей для изучения болезней и создания лекарств, передает сетевое издание «Блокнот». Также рассматривается возможность искусственного выращивания донорских органов для пересадки, которые будут совместимы с организмом человека.

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#япония
#животные
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Зоозащитники из США вступились за игрушечных лошадей на каруселях
PETA: Американские зоозащитники хотят запретить карусели с фигурками животных
13 февраля 2024, 07:16

Фото: iStock/ozina

Американская зоозащитная организация PETA потребовала убрать с каруселей фигуры игрушечных лошадей. Соответствующее письмо, размещённое на официальном сайте организации, уже получила крупнейшая в Соединённых Штатах компания-производитель каруселей Chance Rides.
По мнению зооактивистов, использование образов зверей на аттракционах «пропагандирует их эксплуатацию».

«Все животные — мыслящие, чувствующие, ласковые, игривые и социальные существа. <…> Они жаждут свободы от угнетения. <…> Карусельные наборы на тему животных укрепляют представление о том, что эти разумные существа существуют просто для нашего развлечения», — объяснили в PETA.

Правозащитники предлагают заменить животных на ракеты, одноколесные велосипеды, звёзды, автомобили или метлы. Они уверены, что отказ от аттракционов на тему животных станет ударом по отраслям, которые до сих пор используют настоящих зверей для развлечений.

По данным СМИ, некоторые американские компании такжеподдержали позицию против использования образов животных в своей продукции.

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#карусель
#зоозащитник
#лошади
#игрушки
#сша
#животные
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Авиакомпании могут поплатиться за ложные сведения о билетах
Минтранс предложил штрафовать авиакомпании за неверные сведения о билетах
13 февраля 2024, 07:01

Фото: iStock/People_Images

Минтранс России предлагает ввести штрафы для авиакомпаний за предоставление неверной информации о билетах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Авиакомпании будут штрафоваться за некорректную информацию о билетах в автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок. Эта мера является ответом на многочисленные жалобы пассажиров, терявших время и деньги из-за неправильной информации о времени вылетов и некорректного оформления билетов.

Теперь, после возможного принятия инициированных Минтрансом РФ изменений в Воздушный кодекс, если авиакомпания не разместит или нарушит требования к информации о билетах, её будет ждать административная ответственность.

По информации ведомства, в минувшем году объем внутренних пассажирских авиаперевозок в России составил почти 83 миллиона пассажиров, что на 13% превысило показатели четырехлетней давности. При этом ежегодно Роспотребнадзор получает около 700 жалоб на авиаперевозчиков.

В России в 2024 году подорожают авиабилеты. По прогнозам аналитиков, стоимость увеличится примерно на 10% из-за того, что авиаторы давно не меняли ценники, а издержки на обслуживание авиапарка росли. Об этом в эфире «Радио 1» ранее рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

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#законопроект
#минтранс
#авиакомпании
#штрафы
#билеты
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Глава Google Пичаи рассказал, с чего он начинает свой день
Wired: Гендиректор Google Сундар Пичаи рассказал, что начинает день с чтения
13 февраля 2024, 06:12

Фото: iStock/SpVVK

Генеральный директор Google Сундар Пичаи начинает свой день с чтения Techmeme, веб-сайта, на котором собраны последние глобальные технологические новости со всего мира. Об этом он сам рассказал изданию Wired.
Веб-сайт Techmeme, основанный в 2005 году Гейбом Риверой, предлагает читателям подборку заголовков, сопровождаемых краткими резюме и ссылками на оригинальные статьи.

Этот формат позволяет пользователям быстро просматривать широкий спектр технических новостей, поступающих из различных источников. Он также предоставляет читателям исчерпывающую информацию о ежедневных событиях в отрасли, что делает его предпочтительным для тех, кто интересуется технологиями.

«Techmeme — это приоритетное чтение для руководителей в сфере технологий во всем мире, потому что мы решительно настроены на предоставление "резюме", которое им требуется. Например, заголовки с ранжированием по важности, очень подробные заголовки, наряду с плотностью ссылок, создающих контекст и ощущение охвата. Никаких банальностей или "наживки". И, конечно же, никаких всплывающих окон, видеороликов или навязчивой рекламы», — так объяснял сам г-н Ривера популярность созданного им сайта в беседе с изданием Business Insider.

Известно, что страницы Techmeme часто посещали в том числе Марк Цукерберг из Facebook* и Сатья Наделла из Microsoft, часто посещали его страницы.

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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
#google
#технологии
#сайт
#интернет
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МЧС объяснило причину огненного зарева над Капотней и Братеево
МЧС: Огненные вспышки на юго-западе Москвы — следствие сжигания топлива на НПЗ
13 февраля 2024, 05:53

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Столичное ГУ МЧС объяснило причину яркого зарева на юго-востоке Москвы, которое видели жители районов Капотня, Марьино и Братеево. По информации ведомства, это может быть связано с плановым сжиганием топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне.




Ранее некоторые очевидцы заявляли, что на место огненных вспышек направлялись «скорая» и две пожарные машины, но в московском управлении МЧС рассказали, что действующих пожаров на территории столицы на тот момент не было. Не поступала и информация о пострадавших.

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#завод
#топливо
#москва
#мчс
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Такер Карлсон во время визита в Россию примерил бурятский национальный костюм
Цыденов: Карлсон примерил бурятский национальный костюм на выставке «Россия»
13 февраля 2024, 05:39

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон примерил национальный бурятский костюм дэгэл на выставке «Россия», сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. По его словам, которые приводят РИА Новости, это произошло 5 февраля, во время визита Карлсона в Москву.




Москва произвела на Такера Карлсона шокирующее впечатление, он отметил, что российская столица намного приятнее любого города в США. Об этом он говорил на Всемирном правительственном саммите в Дубае. Он отметил, что в Москве очень чисто. Там красивее и безопаснее, чем в любом американском городе. Журналист также положительно оценил московскую архитектуру, качество еды и услуг, однако подчеркнул, что продолжит жить в США.

Напомним, в начале февраля бывший ведущий Fox News Карлсон впервые прибыл в Москву. Сперва реальная цель его визита не раскрывалась, однако, позже он анонсировал, что в ночь на 9 февраля выпустит интервью с президентом РФ.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью президента Владимира Путина американскому журналисту набрало около миллиарда просмотров. По словам Симоньян, в истории журналистики не было такого интервью. Она подчеркнула, что только в социальной сети X и только на английском языке интервью набрало 180 миллионов просмотров, если не учитывать сайт американского журналиста и иные ресурсы на разных языках.

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#журналисты
#выставка
#бурятия
#одежда
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Для российских многодетных семей могут разрешить бесплатную парковку
«Известия»: Многодетным семьям предлагают дать право парковаться бесплатно
13 февраля 2024, 02:07

Фото: iStock/Anastasiia_Yanishevska

Многодетным семьям в России предлагают разрешить парковку на платных стоянках, сообщают «Известия». Соответствующий законопроект должен быть внесён в Госдуму, как пишет издание, уже во вторник 13 февраля.
Документ предусматривает бесплатное размещение транспортных средств, управляемых членами многодетных семей, в зоне платных парковок. Один из авторов инициативы, лидер думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов отметил, что в ряде субъектов РФ такое право проживающим в них многодетным семьям уже предоставлено.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, в России лишь 12% семей являются многодетными, а для изменения демографической ситуации нужно, чтобы многодетной была каждая вторая семья, отметил Миронов.

Президент России Владимир Путин несколько недель назад подписал указ, который закрепляет единый федеральный статус многодетной семьи. Теперь многодетной будет считаться семья, где воспитывают трех и более детей. До этого в России действовал только региональный статус, из-за чего при переезде в другой регион каждая такая семья теряла его вместе со всеми полагающимися льготами и была вынуждена заново оформлять документы.


«Радио 1» ранее сообщало о том, что партия «Справедливая Россия - За правду» внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно парковаться на платных парковках. Он уже опубликован в электронной базе Госдумы.

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#многодетная семья
#парковки
#автомобили
#законопроект
#депутаты
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Гольфстрим уже в ближайшее время может заморозить всю Европу
Daily Mail: Гольфстрим может погрузить Европу во льды, остановившись в 2025 году
13 февраля 2024, 01:39

Фото: iStock/ttsz

Гольфстрим может остановиться уже в 2025 году, погрузив Европу в глубокие морозы. Об этом 12 февраля пишет британское издание Daily Mail, ссылаясь на соответствующее исследование ученых из Утрехтского университета в Нидерландах.
Ученые предупреждают, что резкое прекращение течения в Атлантическом океане выглядит более вероятным, чем когда-либо, поскольку компьютерное моделирование показывает, что «похожий на скалу» переломный момент надвигается уже в самом ближайшем будущем.

Без этого дополнительного источника тепла средняя температура может упасть на несколько градусов в Северной Америке, некоторых частях Азии и Европы, и люди увидят «серьезные и каскадные последствия по всему миру».

«Мы приближаемся к коллапсу, но мы не уверены, насколько <...> Это также зависит от скорости изменения климата, которое мы вызываем как человечество», — сказал Рене ван Вестен, климатолог и океанограф из Утрехтского университета.

Гольфстрим является частью гораздо более широкой системы течений, официально называемой Атлантической меридиональной переворачивающейся циркуляцией (AMOC). Благодаря ему тёплая солёная вода в верхних слоях Атлантики перемещается на север, а более холодная пресная вода в глубоководных районах Атлантики — на юг. В итоге, подобная система циркуляции океана переносит значительное количество тепла из Тропиков и Южного полушария в Северную Атлантику, где тепло передается в атмосферу.

Нидерландские учёные отмечают, что основной вклад в скорую остановку Гольфстрима вносят тающие ледники Гренландии, а сама остановка тёплого течения может произойти уже в 2025 году. Это изменит погоду во всем мире, потому что прекратит действие одна из ключевых климатических и океанических сил планеты. За десятилетия температура в северо-западной Европе упадет на 5-15 градусов по Цельсию.

Помимо того, что страны погрузятся в глубокую заморозку, это приведет к распространению арктических льдов дальше на юг, еще больше усилит жару в Южном полушарии, изменит глобальный характер выпадения осадков и уничтожит тропические леса Амазонки.

Ранее специалисты Копенгагенского университета с помощью компьютерной модели климата выяснили, что в скором времени в Европе наступит ледниковый период. Виной тому глобальное потепление.

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#погода
#нидерланды
#исследование
#наука
#морозы
#европа
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Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей интимными фото малолетней дочери
Мизулина обратилась в СК по поводу блогерши, торгующей фото малолетней дочери
12 февраля 2024, 22:40

Фото: iStock/juriskraulis

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в СК по поводу блогерши, которая торгует интимными фото своей малолетней дочери, об этом общественный деятель написала в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее имя Дарьи Суднишниковой гремело на всю страну. Она забеременела в 13 лет, а уже в 14 стала мамой. Суднишникова ходила по всевозможным ток-шоу, однако, позже шум вокруг неё прекратился, и девушка завела свой собственный блог.

В настоящий момент 18-летняя мать публикует на своей странице обнажённые фото, а также демонстрирует употребление наркотиков. У Суднишниковой есть и приватный канал, вступить в который можно за отдельную плату. Там она постит интимные фотографии своей трёхлетней дочери.

«Готовим обращение в Следственный комитет России», — заявила Мизулина.

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#педофилия
#следственный комитет
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Ветераны СВО смогут бесплатно парковаться на платных парковках
В ГД внесли проект о праве на бесплатную парковку для ветеранов СВО
12 февраля 2024, 19:14

Фото: iStock/franz12

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому участники спецоперации и члены их семей смогут бесплатно парковаться на платных парковках. Документ опубликован в думской базе.
Инициатором выступила партия «Справедливая Россия - За правду».

«Настоящим проектом федерального закона предлагается федеральный закон "О ветеранах" дополнить новой мерой социальной поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей», - говорится в документе.

Предлагается предоставить ветеранам спецоперации и членам их семей предоставить право бесплатно парковаться на платных парковках.

Ранее в Госдуму также внесли законопроект, защищающий интересы гражданских супруг погибших участников СВО и пропавших без вести.

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#россия
#закон
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#сво
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