В ЖК «Опалиха О3» ввели в эксплуатацию новый детсад

Фото: Фонд развития территорий
В жилом комплексе «Опалиха О3» ввели в эксплуатацию детский сад на 350 воспитанников. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.
Детсад рассчитан на 18 групп детей в возрасте от 2 до 7 лет. В трёхэтажном здании разместились групповые ячейки с игровыми и спальнями, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, пищевой и медицинский блоки. На территории обустроены прогулочная зона и физкультурная площадка. Все помещения оснащены современным оборудованием и готовы встречать воспитанников.
Фонд достраивает в Подмосковье ряд социальных объектов застройщиков-банкротов ГК «СУ-155» и «Урбан Групп». Дошкольное учреждение в «Опалихе О3» стало пятым детским садом, который фонд ввёл в рамках взятых на себя обязательств этих инвесторов.
Ранее заработали четыре сада в ЖК «Митино О2» и «Солнечная система», а также в Домодедове.
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Фонд достраивает в Подмосковье ряд социальных объектов застройщиков-банкротов ГК «СУ-155» и «Урбан Групп». Дошкольное учреждение в «Опалихе О3» стало пятым детским садом, который фонд ввёл в рамках взятых на себя обязательств этих инвесторов.
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Лора Луганская