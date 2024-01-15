Вандалы испортили граффити с портретом Цоя в центре Петербурга

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
В центре Санкт-Петербурга вандалы испортили граффити с изображением лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Само лицо осталось нетронутым, но под ним появилась крупная надпись.
Сейчас это граффити легенды русского рока является настоящей достопримечательностью Петербурга, а туристы ходят смотреть на него так же, как на Ростральные колонны и статую Медного всадника. Долгое время изображению удавалось пребывать в целости и сохранности, несмотря на его не совсем законный статус. Нет сомнений, что граффити снова будет восстановлено. «Мы знаем, что так было всегда...».
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Александр Бойцов