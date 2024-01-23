Верховный суд оставил в силе решение о смене названия сети ресторанов «Ёбидоёби»

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Верховный суд России подтвердил обязанность сети ресторанов «Ёбидоёби» изменить фирменное название. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Красноярского края.
Отмечается, что суд отклонил передачу кассационной жалобы компании для рассмотрения в ходе судебного заседания Судебной коллегии по экономическим спорам. В связи с этим, постановления Третьего арбитражного апелляционного суда и Суда по интеллектуальным правам остаются в силе.
Напомним, что ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменить название, поскольку нынешнее противоречит принципам гуманности и морали, а также вызывает ассоциации с ненормативной лексикой.
При этом компания отмечала, что данное название является транслитерацией японской фразы «День недели – суббота».
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Напомним, что ранее Арбитражный суд Красноярского края обязал сеть ресторанов «Ёбидоёби» сменить название, поскольку нынешнее противоречит принципам гуманности и морали, а также вызывает ассоциации с ненормативной лексикой.
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Анастасия Чинкова