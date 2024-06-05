Верховный суд РФ оставил приговор социологу Кагарлицкому* без изменения

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Приговор в пять лет лишения свободы за оправдание терроризма социологу Борису Кагарлицкому* Верховный суд оставил без изменения. Об этом сказано в решении суда.
«Суд постановил решение апелляционной инстанции оставить без изменения, а кассационную жалобу защиты Кагарлицкого — без удовлетворения», – гласит вердикт.
Известно, что сторона защиты хочет пожаловаться в Конституционный суд России, поскольку считает вынесенный приговор слишком строгим.
«На наш взгляд, нарушен принцип объективности наказания, оно чрезмерное. На эту тему не раз высказывался Конституционный суд. Поэтому следующее наше действие — обжаловать приговор в Конституционном суде», – сказал адвокат Кагарлицкого Константин Ерохов.
Он подчеркнул, что права Кагарлицкого в качестве заключенного не нарушены, а его условия содержания в колонии приемлемы.
Уголовное дело против Кагарлицкого возбудили после того, как он выложил в сеть видео про теракт на Крымском мосту в 2022 году.
* Признан иноагентом в РФ и внесен в список террористов и экстремистов
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