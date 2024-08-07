Вылетевший в Петропавловск-Камчатский самолет вернулся во Владивосток

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Самолет Airbus A320neo авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Владивосток — Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт вылета. Об этом сообщает компания-авиаперевозчик.
Примечательно, что борт «благополучно приземлился» в Международном аэропорту Владивосток. Причиной аварийной посадки воздушного судна послужил сигнал о возможной неисправности гидросистемы.
Уточняется, что 162 пассажира, которые находились на борту самолета, разместили в терминале аэропорта, на месте работает технический персонал.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сел в аэропорту вылета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что 162 пассажира, которые находились на борту самолета, разместили в терминале аэропорта, на месте работает технический персонал.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт авиакомпании «Россия», который выполняет рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, сел в аэропорту вылета. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова