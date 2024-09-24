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Вилла Зеленского в Италии была выставлена на продажу, но ее никто не купил

24 сентября 2024, 09:05

Виллу украинского лидера Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми выставили на продажу, однако ее никто не купил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное риелторское агентство.
Согласно информации источника, некоторое время вилла была на продаже, но в настоящее время она «просто стоит». Местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом украинского лидера особняки за 2,5–3 миллиона евро.

Уточняется, что конечным бенефициарным владельцем объекта недвижимости общей площадью чуть более 400 метров является супруга Зеленского Елена.



Ранее президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#недвижимость
На выходных в Московской области начнётся подача тепла в социальные объекты
24 сентября 2024, 08:59

Фото: Юлия Андросова

На еженедельном совещании под руководством губернатора Андрея Воробьёва обсуждалась подготовка к предстоящему осенне-зимнему сезону. С этого воскресенья тепло поступит в социальные учреждения, такие как детские сады, школы и больницы, сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций.
«Все, что связано с модернизацией тепло- и электроснабжения, звучит очень часто, подробно — и это оправдано. Мы не первый год ведем большую системную работу. И в будущем она станет еще более заметна — как в рамках региональной и муниципальной программ, так и концессий с Газпромом. Понятно, что подготовка к зиме всегда требует максимальной собранности ввиду ограниченности сезона, как впрочем, и многие другие мероприятия. Очень важно держать темп, который мы сейчас набрали», — сообщил Андрей Воробьёв.
Модернизация системы ЖКХ затронет 5,4 миллиона жителей Московской области в течение пяти лет. В рамках краткосрочной программы запланировано выполнение 170 мероприятий, включая модернизацию 38 котельных и 185 километров теплосетей. Наибольшее количество работ проводится в Одинцовском городском округе, Щёлково, Долгопрудном, Дмитровском, Лыткарино, Подольске, Егорьевске и Фрязино.

До 15 октября планируется завершить капитальный ремонт магистральных сетей отопления и горячего водоснабжения на проспекте Космонавтов в Королёве, а до 25 октября — 9,2 километра теплосетей в микрорайоне Климовск Подольска. В Климовске также проводится капитальный ремонт котельной КСПЗ с заменой оборудования и насосов. В Электростали завершается капитальный ремонт котельной Восточная с обновлением четырёх котлов.

В селе Узуново Серебряных Прудов завершается модернизация котельной № 12, где установлены два новых котла. Завершение работ ожидается до 15 октября, тепло получат более 300 жителей.

В микрорайоне Поречье Одинцовского городского округа к запуску готовится новая блочно-модульная котельная, которая начнёт работу 1 ноября.

В Лыткарине после опрессовки начался капитальный ремонт теплосетей от котельной № 1 протяжённостью 220 метров. Работы завершатся к концу недели. Тепло получат 4 многоквартирных дома и более 500 человек.

В селе Починки Егорьевского городского округа также проводится капитальный ремонт теплосетей, работы планируется завершить к 30 сентября. Изменения почувствуют жители 11 многоквартирных домов.

В рамках долгосрочной программы на 2024–2029 годы запланировано 636 мероприятий, из которых 267 начнут реализовывать в этом году — модернизацию 195 километров теплосетей, 100 котельных/ЦТП, а также строительство 47 новых котельных.

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#теплоснабжение
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По делу экс-замминистра обороны РФ Иванова арестовано многомиллионное имущество
По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей
24 сентября 2024, 08:43

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что в перечень арестованных объектов вошел земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратных метров и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Примечательно, что данная недвижимость оформлена на ООО «Волжский берег», руководителем которого является фигурант дела Сергей Бородин.

Ранее сообщалось, что фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, Тимур Иванов обвиняется в получении взятки в размере 1,185 миллиарда рублей. Он был задержан и арестован на своем рабочем месте в конце апреля этого года. Бывшему замминистра предъявлено обвинение по статье 290 Уголовного кодекса РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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#недвижимость
#обвинение
#участок
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Коллекторы заявили о четырех категориях должников
24 сентября 2024, 06:28

Фото: istock/alexialex

Должники делятся на четыре основные категории, в зависимости от которых коллекторы предлагают разные решения. Об этом сообщил директор коллекторского агентства АБК, входящего в группу Сбербанка, Максим Колосков.

«Мы условно разделяем клиентов на лояльных и нелояльных, а также на тех, кто может и хочет платить, и тех, кто не может или не хочет. Для каждой категории разработаны свои подходы», — пояснил Колосков.
Если должник хочет платить, но не может, агентство предлагает рассрочки, чтобы избежать дополнительных расходов на принудительное взыскание. В случае с нелояльными клиентами приходится обращаться в суд и использовать более жёсткие механизмы для получения оплаты.

Колосков отметил, что коллекторы стараются достичь соглашения на ранних стадиях задолженности, чтобы должник мог погасить долг при минимальных обязательствах. Чем быстрее удается договориться, тем легче избежать роста долга.

«Лучше договориться на начальном этапе, чем накапливать просроченные платежи, когда долг уже стал значительным», — заключил он.

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#суд
#соглашения
#коллекторы
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Россияне рискуют попасть за решетку за критику властей в сети
Россиян хотят лишать свободы за публичное оскорбление представителей власти
24 сентября 2024, 03:33

Фото: istock/Thomasaf

В России может быть введено уголовное наказание за публичное оскорбление представителей власти в интернете или СМИ.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект поправок к Уголовному кодексу РФ, подготовленный председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Согласно проекту, в новой редакции статьи 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных работ до 460 часов или исправительных работ на срок до двух лет. Это является ужесточением ответственности, поскольку в настоящее время за подобное правонарушение предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.

Предложение о внесении поправок направлено на усиление контроля над высказываниями в интернете и защиту репутации государственных служащих. Обсуждение данных поправок намечено на ближайших заседаниях Государственной думы.

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#рф
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Стало известно, какие данные Telegram сможет передавать властям
Специалист Хаминский: Telegram может передавать ограниченные данные
24 сентября 2024, 01:40

Фото: istock/nathaphat

Специалист по информационной безопасности Александр Хаминский заявил, что мессенджер Telegram собирает и может передавать лишь ограниченные данные о своих пользователях.
По его словам, это информация о номере телефона и примерном месторасположении абонента.

«Telegram может собирать и передавать только сведения о телефонном номере, а также, возможно, о местонахождении абонента», — отметил Хаминский в интервью РИА Новости.
Он добавил, что такие данные недостаточны для выполнения запросов компетентных органов. Однако эксперт также предупредил, что при следующих обновлениях приложения могут появиться новые файлы, собирающие более обширную информацию о пользователях.

При этом Хаминский указал, что в различных странах действуют свои законы, которые регулируют передачу персональных данных, разрешая или запрещая их обработку.

Напомним, готовность основателя Telegram Павла Дурова сотрудничать со следствием в Париже привело французские власти к запросам данных в другие страны. Об этом сообщила парижская газета Le Figaro.

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Бастрыкин требует возбудить уголовное дело из-за избиения детей в Талице
24 сентября 2024, 00:58

Фото: istock/Михаил Руденко

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения детей в реабилитационном центре в поселке Пионерский под Талицей.
В официальном заявлении указано, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК по Свердловской области Константину Мирошниченко немедленно начать уголовное расследование. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Инцидент стал известен после того, как в социальных сетях 22 сентября была опубликована видеозапись, на которой двое подростков жестоко избивают детей. По предварительным данным, насилие могло быть связано с пропуском занятий, и произошедшее якобы было организовано по указанию педагога.

Следователи уже начали проверку по факту возможного преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Бастрыкин также потребовал доклад о ходе расследования.

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Преподобный Силуан Афонский 24 сентября: житие, иконы, день памяти
24 сентября 2024, 00:00

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

24 сентября отмечается день памяти выдающегося святого и преподобного Силуана Афонского. Этот день является важным событием для всех верующих, которые почитают его как образец духовной жизни и источник вдохновения. Подробнее о православном торжестве расскажет редакция «Радио 1».

Житие Силуана Афонского


Силуан Афонский провёл большую часть своей жизни на Святой Горе Афон, где он посвятил себя молитве, труду и духовному совершенствованию. Он был известен своим строгим образом жизни, который включал в себя долгие часы молитвы, физический труд и аскезу. Преподобный Силуан Афонский пережил множество испытаний и трудностей, но всегда оставался верен своему пути.

Жизнь Силуана Афонского была наполнена различными событиями, которые оставили глубокий след в его душе. Он пережил потерю близких, болезни и другие трудности, но каждый раз находил в себе силы продолжать свой путь. Его жизнь была примером того, как можно сохранять веру и надежду даже в самых сложных ситуациях.

Преподобный Силуан Афонский оставил после себя множество поучений, которые стали источником вдохновения для многих людей. Одно из его самых известных высказываний: «Гордый не может любить Бога». Это утверждение напоминает нам о том, что смирение и любовь к Богу являются ключом к духовному росту.

Икона Силуана Афонского: где находится и в чём помогает


Икона Силуана Афонского является объектом почитания для многих верующих. Она помогает людям обрести духовную поддержку и утешение. История создания иконы связана с жизнью самого преподобного Силуана. Она была написана после его смерти и стала символом его духовного наследия.

Икона находится в различных храмах и монастырях, где верующие могут прийти и помолиться перед ней. Считается, что икона помогает в различных жизненных ситуациях, таких как болезни, трудности и испытания. Она также помогает обрести душевный покой и гармонию.


Фото: iStock/worldwidephotoweb

Архимандрит Софроний Сахаров о Силуане Афонском


Архимандрит Софроний Сахаров был учеником Силуана Афонского и написал воспоминания о своём учителе. В них он описывает его жизнь, духовные подвиги и поучения. Воспоминания архимандрита Софрония помогают нам лучше понять личность преподобного Силуана и его вклад в духовное наследие.

Одно из его самых известных поучений: «Смирение — это начало пути к Богу». Это утверждение напоминает нам о том, что смирение является ключом к духовному росту и спасению.

В своих поучениях Силуан Афонский также говорил о важности молитвы и покаяния. Он утверждал, что молитва является ключом к общению с Богом и что покаяние является необходимым условием для духовного роста. Он также говорил о важности любви к ближнему и о том, что любовь является основой христианской жизни.

Поучения Силуана Афонского были записаны его учениками и изданы в виде книг. Они стали источником вдохновения для многих людей, которые ищут путь к духовной жизни. Его поучения напоминают нам о важности духовной жизни и о том, что она может быть источником радости и утешения.

Таким образом, день памяти Силуана Афонского является важным событием для всех, кто ищет путь к духовной жизни. Его жизнь и поучения напоминают нам о важности смирения, любви к Богу и духовного роста.

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#история
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#жизнь
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#болезни
#церковь
#традиции
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Артамон Змеевик 25 сентября: чего нельзя делать, чтобы не привлечь финансовые проблемы и долги
Церковь 25 сентября чтит память священномученика Автонома: что запрещено делать
24 сентября 2024, 00:00

Фото: istock /Vagengeym_Elena

25 сентября православные христиане почитают память священномученика Автонома, который жил в IV веке. В народном календаре славян эта дата получила название «Артамонов день» или «Змеевик». Считается, что в этот период змеи уползают в норы и прячутся до весны.
В материале «Радио 1» расскажем о традициях и приметах этого дня, что можно и нельзя делать 25 сентября.

Артамон Змеевик — история

Согласно преданию, Автоном был епископом в Италии. Он проповедовал христианство и обращал язычников в свою веру. За это его подвергли пыткам и казнили. Православная церковь причислила Автонома к лику святых.

На Руси этот день связывали с мифическим змеем Василиском, который, по поверьям, мог убивать взглядом или дыханием.

Считалось, что 25 сентября все змеи собираются в большие клубки, чтобы устроить поединок с этим чудовищем. Проигрывал тот, кто первым увидит солнечный свет. Люди верили, что если в этот момент оказаться рядом со змеями, то можно заболеть, а то и вовсе умереть.

Артамон Змеевик — традиции

На Руси в этот день было принято ходить в лес за грибами. Люди верили, что если набрать полную корзину боровиков, то зимой семья будет жить в достатке.
Фото: istock / bernardbodo

Также 25 сентября собирали рябину и калину, которые считались символом счастья и благополучия. Из ягод готовили компоты, варенье и настойки.

Кроме того, в этот день проводили обряды для защиты дома от нечистой силы. Для этого нужно было привязать к веткам рябины красные ленты и оставить их висеть до первых морозов.

Также существовала традиция устраивать гуляния, на которых парни и девушки присматривались друг к другу. Считалось, что брак, заключённый в этот день, будет долгим и счастливым.

Что можно делать 25 сентября

Этот день подходит для спокойных прогулок и созерцания осенней природы.
Фото: istock / bernardbodo

25 сентября можно заняться благотворительностью или волонтёрской деятельностью, помогая тем, кто в этом нуждается.

Можно собирать грибы и ягоды, после чего готовить блюда из них.

Что нельзя делать 25 сентября

Не стоит выносить мусор и выбрасывать вещи из дома. Считается, что это может привести к финансовым потерям и убыткам.

Нельзя одалживать деньги и давать взаймы. Народ верил, что это может привлечь финансовые проблемы и долги.

Не рекомендуется начинать новые дела и проекты. Считается, что они могут быть неудачными и не принести ожидаемых результатов.

Отложите ремонт и строительные работы, иначе они могут затянуться и не завершиться успешно.

Нельзя ссориться и конфликтовать. Считается, что это может привести к длительным разногласиям и негативным последствиям.

Запрещено отправляться в дальние поездки и путешествия. Считается, что они могут быть опасными и непредсказуемыми.

Не устраивайте шумные вечеринки и мероприятия в Артамонов день. На Руси верили, что это может привлечь негативную энергию и нарушить гармонию в доме.

Федорины вечерки 24 сентября: как защитить дом от бед и почему нельзя ярко красить губы
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Приметы на 25 сентября

  • Направление ветра в этот день предсказывает погоду на ближайшие месяцы. Ветер с юга сулит теплую зиму, с севера — холодную.
  • Если в этот день идёт дождь, то зима будет ранней и холодной.
  • Если змеи уходят в тёплые края, то зима будет мягкой.
  • если птицы начинают собираться в стаи и готовиться к отлету, это указывает на приближение холодов.
  • Если урожай хорошо собран и сохранён, то следующий год будет удачным.
  • Сны, увиденные в ночь на 25 сентября, считаются вещими и могут содержать важные послания или предупреждения.

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В Кемерове с большим размахом отметили День варенья
23 сентября 2024, 23:42

Фото: iStock/margouillatphotos

В Кемерове 22 сентября отметили праздник «День варенья», посвященный 33-летию музея-заповедника «Красная Горка».
По данным «Сiбдепо», билетом на праздник стали банка варенья или овощ огромных размеров. Гости смогли попробовать различное варенье, побывать на выставке овощей и увидели огромные тыквы и кабачки. Также для участников мероприятия организовали выставку старинных предметов.

«Новинка праздника — конкурс рисунков на стене «Накрой полянку», каждый сможет показать свое мастерство — изобразить осенние натюрморты», — сообщили в администрации города.

Ранее диетолог Людмила Микитюк заявила, что для снятия симптомов гриппа отлично подойдёт малиновое варенье. По ее словам, в малиновом варенье много витамина A, никотиновая кислота или витамин PP — для дыхания и клеточного обмена.

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