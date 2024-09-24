Вилла Зеленского в Италии была выставлена на продажу, но ее никто не купил

Виллу украинского лидера Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми выставили на продажу, однако ее никто не купил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местное риелторское агентство.
Согласно информации источника, некоторое время вилла была на продаже, но в настоящее время она «просто стоит». Местные агентства недвижимости продают сопоставимые с домом украинского лидера особняки за 2,5–3 миллиона евро.
Уточняется, что конечным бенефициарным владельцем объекта недвижимости общей площадью чуть более 400 метров является супруга Зеленского Елена.
Ранее президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что конечным бенефициарным владельцем объекта недвижимости общей площадью чуть более 400 метров является супруга Зеленского Елена.
Ранее президент страны Никос Христодулидис заявил, что власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отеле в северной части острова. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова