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Вице-губернатор Подмосковья презентовала ИТ-разработки региона на Дне цифровизации

17 января 2024, 20:22
Фото: Артем Малюгин

Фото: Артем Малюгин

На выставке «Россия» на ВДНХ состоялся День цифровизации. Об ИТ-разработках Подмосковья на стенде региона рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Отмечается, что в Московской области ИИ задействуется во многих сферах. На реализации находится более тридцати проектов с задействованием искусственного интеллекта.

По словам Каклюгиной, в Подмосковье ИИ умеет с точностью 98% определять нелегальные торговые точки, находящиеся на улицах. Для этой задачи задействуется информация с камер системы «Безопасный регион». Примечательно, что камеры данной системы используются и для контроля чистоты общественных территорий.


Отмечается, что каждый месяц ИИ осуществляет более 200 тысяч проверок. В своей презентации вице-губернатор упомянула и разработку в области спорта – контроль посещаемости спортивных объектов с использованием искусственного интеллекта. Заключительным проектом, представленный Каклюгиной, стала платформа «Моя школа». Данная цифровая платформа предназначена для педагогов, учащихся и их родителей. Она содержит в себе электронные дневник и журнал, библиотеку материалов и иные сервисы.

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В России подешевели куриные яйца
Росстат: в России подешевели куриные яйца
17 января 2024, 20:00

Фото: iStock/simpson33

В России за период с 10 по 15 января подешевели куриные яйца. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно сообщению, яйца подешевели на 0,2%. Последний раз снижение стоимости на этот продукт фиксировалось в июне прошло года.
При этом в ведомстве зафиксировали подорожание огурцов и помидоров, капусты и свёклы, а также бананов. При этом в Минсельхозе пояснили, что по овощам происходит сезонный рост цен.

Мясо кур на прошлой неделе подешевело. Также наблюдается снижение стоимости свинины. Однако подорожала замороженная рыба, подсолнечное и сливочное масла.

Стоимость сахара снизилась на 0,15%, а гречки - на 0,5%. Пшеничная мука стала дороже на 0,39%, а рис с 10 по 15 января подешевел на 0,1%, однако начала года - подорожал на 0,36%.

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), цены на яйца за прошлый год возросли на 61,35%. Также в ведомстве подчеркнули, что за прошлый год стоимость курятины повысилась на 27,77%.А уровень инфляции в целом составил 7,42%.

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#мясо
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#снижение
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Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов, сыгравший роль Сталина в фильме «Зоя»
Ушел из жизни заслуженный артист РФ Александр Вонтов
17 января 2024, 19:05

Фото: Stock/inga

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, ему было 73 года. Об этом сообщили в Театре имени Комиссаржевской, где Вонтов служил с 1977 года.
«Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушел из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов... Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении театра.

Вонтова приняли в театр в 1977 году. Там он сыграл более 80 ролей. Также он снимался в кино. Одной из самых известных картин с его участием стал фильм «Зоя», снятый о подвиге Зои Космодемьянской. Там он сыграл роль Иосифа Сталина.

11 января в Москве скончался Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин. В ноябре 2022 года Соломин попал в больницу с инсультом и с того времени оставался под наблюдением врачей. 11 января 2024 года, на 89 году жизни, артист скончался.

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В подмосковном Минэкологии назвали топ-3 наблюдаемых птиц декабря
17 января 2024, 19:03

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Самой распространённой и наблюдаемой в Подмосковье птицей стала большая синица. Итоги наблюдений за пернатыми за декабрь подвёл Союз охраны птиц России, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Ежегодно натуралисты отмечают в регионе множество птиц. Данные их наблюдений – важный критерий в оценке популяций пернатых, а также в выявлении новых мест обитания редких видов. По фотографиям и месту обнаружения пернатых орнитологи получают полезную информацию для научных исследований, оценивают состояние популяций, динамику их роста или падения, уточняют места обитания», – рассказал глава ведомства Тихон Фирсов.
Всего было сделано 5618 наблюдений. Наибольшее количество раз наблюдались большая синица (448), лазоревка (358) и кряква (285).

Из интересных находок декабря в Минэкологии назвали встречу с синьгой в городском округе Луховицы, с орланом-белохвостом в Шатуре, с глухарём в Волоколамском городском округе.

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#подмосковье
#московская область
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Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон перенесла операцию
17 января 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

42-летней принцессе Уэльской Кейт Миддлтон провели операцию брюшной полости. Она будет восстанавливаться до конца марта.
Об этом сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца.

«Её Королевское Высочество принцесса Уэльская вчера была госпитализирована в лондонскую клинику для плановой операции на брюшной полости. Операция прошла успешно, и ее Высочество будет находиться в больнице от 10 до 14 дней, прежде чем вернуться домой», — сказано в сообщении, которое опубликовали в X.
Во дворце отметили, что принцесса понимает интерес, который вызовет её операция, но надеется, что общественность поймет «её желание сохранить больше нормальности для своих детей».

Данные о восстановлении принцессы будут публиковать только тогда, когда будет появляться важная информация. Кейт Миддлтон вернётся к своим обязанностям в конце марта. Сообщается, что принц Уэльский Уильям отменил несколько мероприятий, чтобы провести больше времени с женой и детьми.

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#общество
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Подмосковную продукцию в 2024 году представят на 20 международных выставках
17 января 2024, 18:49

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные экспортёры смогут принять участие в 20 международных выставках, которые пройдут в России и за рубежом в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Выставки пройдут в России, Китае, странах СНГ, Объединённых Арабских Эмиратах, Кении и Иране. Свою продукцию представят компании, выпускающие товары для животных, детскую продукцию, продукты и напитки, товары для красоты, продукцию для сектора энергетики, строительной сферы и других», – отметили в ведомстве.
Первой пройдёт международная специализированная выставка пластмасс и каучуков RUPLASTICA. Она состоится в Москве 23-26 января.

Отмечается, что участие в международных выставках – одна из самых востребованных услуг Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Компании представляют свою продукцию в рамках коллективного стенда региона, организованного для них фондом.

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#московская область
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Подмосковных водителей и пешеходов предупредили о сильном снеге, метели и гололёде
17 января 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и метели. Предупреждение действует до 9 часов утра 19 января, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Согласно прогнозам синоптиков, вновь резко похолодает, ветер усилится, а местами ожидаются снежные заносы, метель и гололедица. Ожидается снижение температуры ночью до -20°, ветер с порывами до 20 м/с, местами снежные заносы», – говорится в сообщении.
Водителей призвали по возможности минимизировать поездки на личном транспорте. Тем, кто уже находится в пути, рекомендуется быть очень внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, исключить резкие манёвры, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Пешеходам в министерстве посоветовали не забыть вечером надеть световозвращающие элементы, ожидать транспорт на специальных площадках и остановках, переходить дорогу и железнодорожные пути по переходам, убедившись в отсутствии транспортных средств.

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Спасатели вырезали крещенскую купель на озере Дивное в Балашихе
17 января 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Купель в форме креста вырезали бензопилами сотрудники Мособлпожспаса на озере Дивное в микрорайоне Заря городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба ведомства.
«Спасатели вырезали купель, а затем поместили туда деревянные сходни для удобства и безопасности тех, кто будет окунаться. Кроме того, они установили рядом с купелью ледяной крест», — говорится в сообщении.
Глава 201-й пожарно-спасательной части Игорь Туз отметил, что спасатели ежегодно готовят купели для верующих на Крещение. Накопленный с годами опыт позволяет им создавать кресты из извлечённых из водоёмов ледяных глыб.

Перед началом крещенских купаний спасатели установят у иордани палатки с обогревом, а также установят стойки с освещением. В ходе купаний на месте будут дежурить специалисты в гидрокостюмах, в случае необходимости они помогут верующим выбраться из воды.

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Первые шесть новых автобусов ЛиАЗ-4292 вышли на маршрут в Подмосковье
17 января 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Мострансавто поступили шесть новых автобусов ЛиАЗ-4292, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса. Они будут курсировать в Долгопрудном по маршруту №368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)».
Ранее сообщалось, что ЛиАЗ-4292 – низкопольное транспортное средство среднего класса вместимости, рассчитанное на перевозку 72 человек. Он оснащён валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, системами аудиоинформирования, климат-контроля, электронным маршрутоуказателем, камерами видеофиксации и двигателями стандарта «Евро-5». Для удобства маломобильных пассажиров в конструкцию встроена механическая аппарель, а в салоне имеется место с креплениями для инвалидных колясок и кнопкой связи с водителем.

В новых автобусах действуют все стандарты обслуживания Мострансавто. Пассажиры могут оплатить проезд банковскими или транспортными картами «Стрелка», «Тройка» (в тарифе «Кошелек»), а также совершить поездку по социальным картам.

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#московская область
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На писателя Быкова* составили протокол за участие в нежелательной организации
17 января 2024, 18:08

Фото: iStock/BongkarnThanyakij

В отношении писателя Дмитрия Быкова* составили протокол за участие в нежелательной организации, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
«Административный протокол в отношении Быкова* зарегистрирован судом 17 января», — сообщил источник агентства.

В суде не уточнили, в какой именно организации принимал участие Быков*. При этом, известно, что за участие в нежелательной организации Быкову грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее суд оштрафовал музыкальный телеканал за показ клипа группы «Танцы Минус». В видеоролике есть короткий момент, в котором целуются две девушки.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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