Вице-губернатор Подмосковья презентовала ИТ-разработки региона на Дне цифровизации

Фото: Артем Малюгин
На выставке «Россия» на ВДНХ состоялся День цифровизации. Об ИТ-разработках Подмосковья на стенде региона рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Отмечается, что в Московской области ИИ задействуется во многих сферах. На реализации находится более тридцати проектов с задействованием искусственного интеллекта.
По словам Каклюгиной, в Подмосковье ИИ умеет с точностью 98% определять нелегальные торговые точки, находящиеся на улицах. Для этой задачи задействуется информация с камер системы «Безопасный регион». Примечательно, что камеры данной системы используются и для контроля чистоты общественных территорий.
Отмечается, что каждый месяц ИИ осуществляет более 200 тысяч проверок. В своей презентации вице-губернатор упомянула и разработку в области спорта – контроль посещаемости спортивных объектов с использованием искусственного интеллекта. Заключительным проектом, представленный Каклюгиной, стала платформа «Моя школа». Данная цифровая платформа предназначена для педагогов, учащихся и их родителей. Она содержит в себе электронные дневник и журнал, библиотеку материалов и иные сервисы.
Читайте также:
Учащиеся Подмосковья посетили открытие кино-лектория на выставке «Россия»
Песков сообщил, что Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ
Президент РФ Путин посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
По словам Каклюгиной, в Подмосковье ИИ умеет с точностью 98% определять нелегальные торговые точки, находящиеся на улицах. Для этой задачи задействуется информация с камер системы «Безопасный регион». Примечательно, что камеры данной системы используются и для контроля чистоты общественных территорий.
Читайте также:
Учащиеся Подмосковья посетили открытие кино-лектория на выставке «Россия»
Песков сообщил, что Путину понравилась выставка-форум «Россия» на ВДНХ
Президент РФ Путин посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Екатерина Коршунова