Власти разошлись в оценках санитарных требований к 5G

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Представители Минцифры и Роспотребнадзора разошлись в позициях по вопросу изменения СанПиНов по регулированию допустимых радиочастотных излучений 5G, сообщил «Коммерсанту» источник.
По его словам, министерство хочет изменить существующие нормы, чтобы упростить создание сети 5G в стране. Там назвали действующие нормы «самыми строгими в мире» и отметили, что они устарели. Минцифры опирается на исследование, проведенное НИИ медицины труда имени Измерова. Институт утверждает, что безопасным для человека можно считать излучение мощностью 20–25 мкВт/кв. см; в жилых помещениях его рекомендовали оставить в пределах 10 мкВт, но на улице допустили увеличение до 40 мкВт. По действующим СанПиНам, максимальный уровень излучения в основных полосах сотовой связи равен 10 мкВт.
В Роспотребнадзоре не согласились с результатами данного исследования. Там считают, что установленные нормы безопасны для здоровья граждан, а значит оснований для их пересмотра нет.
Операторы связи поясняют, что пересмотр СанПиНов упростит развитие связи за счет увеличения мощности базовых станций и уменьшения их числа при запуске сетей нового поколения. Эксперты же полагают, что даже этих послаблений будет недостаточно.
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В Роспотребнадзоре не согласились с результатами данного исследования. Там считают, что установленные нормы безопасны для здоровья граждан, а значит оснований для их пересмотра нет.
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Ювелина Бернст