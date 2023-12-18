Власти Волгограда отменили праздничный новогодний фейерверк

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В администрации Волгограда принято решение о тихом праздновании Нового года. Было решено не устраивать фейерверк в новогоднюю ночь, а также масштабные гуляния в праздничные дни.
При этом в детских садах, Домах культуры и других аналогичных учреждениях пройдут запланированные утренники, костюмированные представления и другие праздничные мероприятия для детей, передает ТАСС. Также отнюдь не возбраняется устраивать частные фейерверки своими силами, уточнили в городской администрации.
Перед Новым годом в Центральном парке культуры и отдыха состоится торжественное открытие общегородской ёлки. На каждый день праздника в ЦПКиО запланировано новогоднее меню для гостей. Праздник будет хоть и тихим но вкусным.
Напомним, в 2022 году в Волгограде также не было новогоднего салюта. Тогда такое решение принял глава региона Андрей Бочаров, заявив, что это решение продиктовано соображениями безопасности, а также этическими причинами.
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Перед Новым годом в Центральном парке культуры и отдыха состоится торжественное открытие общегородской ёлки. На каждый день праздника в ЦПКиО запланировано новогоднее меню для гостей. Праздник будет хоть и тихим но вкусным.
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Александр Бойцов