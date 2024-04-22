Военных, застреливших полицейского в Виннице, обвинили в дезертирстве

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Военнослужащим ВСУ, которые были замешаны в убийстве полицейского во время досмотра в Виннице, предъявили обвинения в дезертирстве. Об этом пишет Государственное бюро расследований (ГБР) Украины опубликовало в своем Telegram-канале.
«Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области. Также проверяется информация о похищении подозреваемыми взрывчатки и оружия из их воинской части», — говорится в сообщении бюро.20 апреля украинские СМИ сообщили, что группа мужчин в военной форме застрелила полицейского на блокпосту в Винницкой области Украины. Вскоре их автомобиль обнаружили на пути в Одесскую область.
Украинское агентство УНИАН сообщило, что полиция начала операцию по их задержанию. Впоследствии командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. 21 апреля полиция Украины сообщила о задержании злоумышленников, которыми оказались отец и сын. По данным следствия, военнослужащие самовольно покинули воинскую часть в Одесской области 19 апреля.
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