Военный эксперт Баранец предрёк серьёзные события в СВО в начале декабря

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» предположил, что в начале декабря в спецоперации на Украине будут ожидаться серьёзные события.

Он уточнил, что зима, как правило, вносит в ход боевых действий определённые изменения, связанные с погодными условиями. Стоит предполагать, что ВСУ будут держаться за населённые пункты и готовится к зимней компании.





Баранец также назвал основные горячие точки спецоперации на Украине в настоящее время: Артёмовск, Марьинка и ещё полдюжины населённых пунктов, где российская армия проводит успешное наступление.

«В целом, украинцы на разных направлениях пытаются расшатать линию соприкосновения. Но не тут-то было! Мы отступились, укрепились, получили резервы и оружие, и теперь мешаем украинцам выполнять их планы. Они терпят большие потери, о которых ещё никогда так откровенно не писала западная пресса», — сказал Баранец.

Что касается Донецкого направления, то здесь, по словам эксперта, российские войска пытаются перехватить стратегическую инициативу.

«Противник продолжает бить по измученному своими снарядами и ракетами Донецку, а наши войска пытаются отодвинуть украинские артиллерийские и ракетные установки. Горожане, которые там живут, говорят, что враг бьёт, но уже меньше», — отметил Баранец.

На тех позициях, где украинские войска укрепили свои артиллерийские орудия, ВС РФ серьёзными усилиями вынуждены «выбивают» противника. Также эксперт подчеркнул, что российская армия готова к любым угрозам, которые сохраняются.

Ранее врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ намерено заваливают телами линию боевого соприкосновения.













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