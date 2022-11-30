Военный эксперт Баранец предрёк серьёзные события в СВО в начале декабря

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» предположил, что в начале декабря в спецоперации на Украине будут ожидаться серьёзные события.
Он уточнил, что зима, как правило, вносит в ход боевых действий определённые изменения, связанные с погодными условиями. Стоит предполагать, что ВСУ будут держаться за населённые пункты и готовится к зимней компании.
Баранец также назвал основные горячие точки спецоперации на Украине в настоящее время: Артёмовск, Марьинка и ещё полдюжины населённых пунктов, где российская армия проводит успешное наступление.
Что касается Донецкого направления, то здесь, по словам эксперта, российские войска пытаются перехватить стратегическую инициативу.
На тех позициях, где украинские войска укрепили свои артиллерийские орудия, ВС РФ серьёзными усилиями вынуждены «выбивают» противника. Также эксперт подчеркнул, что российская армия готова к любым угрозам, которые сохраняются.
Ранее врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ намерено заваливают телами линию боевого соприкосновения.
Фото © istockphoto.com