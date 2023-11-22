Волынец призвала не учитывать имущественный фактор при расчёте детского пособия

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой исключить нефинансовый, в том числе имущественный фактор при расчёте пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка.