Володин рассказал, как можно избавиться от статуса иноагента

Фото: сайт Госдумы РФ
На пленарном заседании спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о возможности для иноагентов снять с себя этот статус, передает РИА Новости.
«Можно из статуса иностранного агента вернуться, отвергнув подачки и удавку, которую они на себя набросили за деньги других стран», — заявил Володин.Читайте также:
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