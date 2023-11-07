Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Волонтеры Подмосковья организовали акцию «Доброе дело. Добрые письма» в рамках выставки-форума «Россия». Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Любой желающий мог написать письмо с пожеланиями бойцам в зону СВО в специальной зоне на стенде Московской области в 75-м павильоне ВДНХ.
Стоит отметить, что с начала акции на форуме было написало свыше 300 писем для военнослужащих.
Кроме этого, на выставке желающие могут узнать о достижениях региона, посетить комнаты с видеокапсулами, а также поиграть в игру-стратегию, которая сделана на принципах работы ЦУР и портала «Добродел».
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«На выставке «Россия» Волонтёры Подмосковья работают с первого дня, и сейчас они стали инициаторами важной акции - «Доброе дело. Добрые письма». Все послания со словами поддержки будут переданы нашим бойцам «за ленточку» с ближайшей партией гуманитарного груза», - отметил заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин.
Кроме этого, на выставке желающие могут узнать о достижениях региона, посетить комнаты с видеокапсулами, а также поиграть в игру-стратегию, которая сделана на принципах работы ЦУР и портала «Добродел».
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Мира Полтева