Воробьёв передал семье бывшего главы Подольска Жарикова награду за вклад в развитие Подмосковья

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил вдове и сыну бывшего главы городского округа Подольск Дмитрия Жарикова орден «За заслуги перед Московской областью» I степени. Жариков скончался 10 октября в возрасте 47 лет. На церемонии присутствовали также его коллеги.
«Уважаемые Ольга Николаевна, Кирилл. Некоторое время назад мы потеряли своего коллегу и товарища, а вы – мужа и отца. С Дмитрием Вячеславовичем присутствующие работали продолжительное время на самых сложных участках – сначала в Подольске, а затем я предложил ему возглавить городской округ Серпухов. Он его объединял, наводил порядок, и сегодня Серпухов не узнать. Об этом говорят мне жители. Далее я предложил Дмитрию Вячеславовичу возглавить Подольск – сложный, большой, промышленный городской округ со славной трудовой традицией. И он это предложение принял, за что я ему благодарен», – сказал губернатор.Воробьёв назвал Жарикова человеком неравнодушным, которого уважали и сам глава региона, и многие коллеги.
«От имени нашей команды хочу вручить вам орден «За заслуги перед Московской областью» I степени, чтобы вы знали, что ваш муж и отец был достойным государственным деятелем и старался делать всё, чтобы вверенная ему территория была в порядке. Это награда – наше уважение к Дмитрию Вячеславовичу и семье, которая его поддерживала, вдохновляла. Здесь с нами нет сегодня его мамы, но я прошу передать ей низкий поклон», – отметил Воробьёв.
«Спасибо за награду, за то, что вы так высоко оценили работу моего мужа. У него всегда во главе угла стояли интересы жителей, он хотел изменить жизнь к лучшему, украсить облик городов, которыми руководил», – ответила Ольга Жарикова.Она добавила, что Дмитрий Вячеславович был открытым и честным с людьми, поэтому они ему верили.
«Но всего этого могло бы не случиться, если бы в 2015 году вы в него не поверили как в человека и управленца. Он всегда старался оправдать ваше доверие, делал всё для этого, и на протяжении многих лет ощущал и ценил поддержку, которая придавала ему силы и уверенность в том, что он движется в правильном направлении», – заключила Жарикова.Дмитрий Жариков закончил Московское суворовское военное училище, Военный университет Минобороны. Был полковником юстиции в запасе. Кроме администраций Подольска и Серпухова, в разные годы он работал в прокуратуре Приволжского военного округа, Подольском гарнизоне, занимал пост заместителем прокурора Смоленской области.
Читайте также:
Умер глава Подольска Дмитрий Жариков
Воробьёв выразил соболезнования в связи со смертью главы Подольска Жарикова
В Подольске простились с главой муниципалитета Жариковым
Лора Луганская