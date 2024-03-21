Воробьёв: в Подмосковье до конца года откроют четыре путепровода у станций МЦД

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Благодаря поддержке президента и правительства в конце 2022 года мы досрочно сдали путепровод в Лобне. А в 2024-м запустим ещё четыре важных объекта: в Красногорске, Раменском и Наро-Фоминском городских округах. Люди смогут спокойно добираться до работы, отвозить детей в школы и детсады, а экстренные службы – беспрепятственно прибывать к местам вызова. Многие путепроводы стараемся строить с тротуарами, чтобы можно было перейти по ним с велосипедами, самокатами или колясками. Ставим шумозащитные экраны, чтобы уберечь жителей близлежащих домов от дискомфорта», – рассказал губернатор.
«Для жителей Подмосковья это удобство, экономия времени и денег. Поезда в часы пик курсируют с интервалами 5-7 минут, без дневных перерывов, как обычные электрички. Однако у такого интенсивного движения на железной дороге есть побочный эффект – автомобильные пробки на переездах. Поэтому строительство путепроводов сейчас крайне необходимо, – отметил глава региона.Одновременный старт строительству четырёх путепроводов губернатор Подмосковья дал в апреле 2022 года. Работы идут в ускоренном темпе, и их планируют завершить досрочно.
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